Не е сѐ така скапо за Светското првенство: Филаделфија нуди бесплатен превоз по натпреварите

Организацискиот комитет на Филаделфија за овогодинешното Светско првенство обезбеди договор според кој навивачите ќе имаат бесплатен превоз кога ќе го напуштат стадионот „Линколн Фајненшл Филд“ преку градскиот транспортен систем.

Тој систем, SEPTA, минатата недела објави дека цените на билетите за време на Светското првенство ќе останат исти како и обично, што значи дека патниците ќе плаќаат 2,90 долари.

Ова ќе важи за превоз до стадионот. Сепак, „The Athletic“ дознава дека на оние што го користат SEPTA нема да им се наплаќа билет кога ќе го напуштат стадионот по шесте натпревари од Светската серија што се играат на теренот. Организаторите наведуваат дека бесплатните возења од станицата NRG ќе започнуваат на полувреме и ќе траат два часа по завршувањето на секој натпревар.

Стадионот ќе биде домаќин на пет натпревари од групната фаза, со учество на екипи како Бразил и Франција, по што ќе биде домаќин на натпреварот од осминафиналето на 4 јули, што се совпаѓа со прославата на 250-годишнината од Америка.

Насловите во изминатите две недели беа доминирани од вестите за превисоките цени на билетите до и од натпреварите на Светското првенство во Фоксборо и Њу Џерси. Беше објавено дека возот до стадионот „Жилет“ од Бостон ќе чини 80 долари, додека автобусот ќе чини 95 долари.

Во меѓувреме, „Њу Џерси Транзит“ минатата недела потврди дека билетот за воз од станицата „Њујорк Пенсилванија“ до стадионот „Метлајф“ ќе чини 150 долари по патник. Алтернативната линија со шатл автобус ќе чини 80 долари.