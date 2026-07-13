Научниците пронајдоа неочекувано решение за илјадниците сателити што ја кријат вселената од нас

Илјадници сателити брзо го уништуваат нашиот поглед на ноќното небо, но напреден ултратемен материјал доаѓа на помош, што конечно би можело да ги направи невидливи за телескопски набљудувања од Земјата.

Со брзото зголемување на бројот на сателити во орбитата на Земјата, астрономите се соочуваат со растечка закана за набљудувањата на вселената од Земјата. Погледот на човештвото кон ноќното небо постепено исчезнува, не затоа што универзумот се променил, туку затоа што орбитата станува сè пооптоварена со илјадници комерцијални сателити.

Моментално има повеќе од 14.000 сателити во орбитата околу Земјата, а илјадници се планирани за лансирање. Нивната рефлектирана светлина веќе се меша со многу астрономски набљудувања од Земјата, а научниците предупредуваат дека проблемот само ќе се влошува.

„Ноќното небо е еден од најстарите прозорци на човештвото кон универзумот, но станува сè потешко да се набљудува што е таму“, рече астрофизичарката Аста Чатурведи од Универзитетот во Сари во Велика Британија, во изјава објавена на веб-страницата на универзитетот.

Вантаблак 310 како можно решение

Чатурведи и нејзините колеги го тестираа Вантаблак 310, облога од вселенско летало развиена од еден од најтемните материјали што некогаш се произведени. Лабораториските тестови покажаа дека обложената површина рефлектира само 2 проценти од влезната светлина.

„Нашите резултати покажуваат дека релативно едноставен избор на материјал би можел значително да го намали влијанието на сателитите врз астрономските набљудувања, без да се потребни големи промени во дизајнот на мисијата“, објасни Чатурведи.

Резултати

Физичките модели испитаа како се менува осветленоста на сателитите под различни орбитални услови и покажаа дека сателитот е порефлективен кога е над снежни површини отколку над отворен океан. Сателитот обложен со Vantablack 310 постигна вредности помеѓу 6,7 и 7,0 на скалата на магнитуда AB, додека голем број симулирани орбити постигнаа вредности помеѓу 7,1 и 7,8. Најлошиот резултат остана веднаш под препорачаната граница на осветленост од 7 магнитуди утврдена од Меѓународната астрономска унија.

Скалата на магнитуда AB ја мери очигледната осветленост на небесните објекти. На оваа скала, повисоките магнитуди значат дека објектот е потемен и помалку видлив, додека пониските вредности значат дека објектот е посветол. На пример, сателит со магнитуда 7 е значително помалку видлив од сателит со магнитуда 4, бидејќи секоја единица на магнитуда претставува приближно 2,5 пати поголема разлика во осветленоста.

Научниците ги споредиле резултатите и со сателит на SpaceX без премаз, кој измерил осветленост од 3,7 магнитуди. SpaceX претходно ги тестирал решенијата на DarkSat и VisorSat за намалување на отсјајот на сателитите, но Vantablack 310 постигнал еднакви или подобри резултати.

„Со истите геометриски претпоставки и истата површина, обложената површина постигнува врвни вредности на осветленост кои се пониски од оние забележани за трупот на сателитот Starlink без премаз и споредливи или пониски од варијантите на DarkSat и VisorSat“, напишале авторите на студијата, објавена во списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Следна фаза од истражувањето

Микроскопската анализа откри структури слични на корали со вдлабнатини слични на шуплини, потврдувајќи ја способноста на облогата ефикасно да ја заробува светлината. Научниците нагласуваат дека нивното истражување ја проценило само оптичката ефикасност, а тестирањето со термички вакуум, долгорочната издржливост, интеграцијата во вселенските системи и валидацијата во реални орбитални услови сè уште треба да се направат.