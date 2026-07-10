Највозрасната жена која отишла во вселената, Воли Фанк почина на 87 години

Пионерот во американската авијација, Воли Фанк почина на 87-годишна возраст, изјави портпаролката на Градот Грејпвајн во американската сојузна држава Тексас вчера.

– Фанк, која полета во вселената во 2021 година на 82-годишна возраст и постави рекорд со својата возраст, почина во среда во Грејпвајн. Пионерот почина дома од природна смрт, опкружена со најблиските, изјави портпаролката.

Инаку, Фанк полета во вселената со Џеф Безос во 2021 година на вселенското летало „Њу шепард“ и на тој начин стана највозрасната жена што некогаш отишла во вселената. Поранешниот пилот е првата жена назначена на местото испитувач за безбедност во воздухопловството во Националниот одбор за безбедност во сообраќајот на САД (НТСБ), а исто така, и прва инструкторка во Федералната администрација за авијација (ФАА). Во 1960-тите, таа завршила програма за обука за жени-кандидатки за лет во вселената. Тогаш не била избрана за мисија.

„Длабоко жалиме за смртта на Воли Фанк“, напиша американската вселенска компанија „Блу Ориџин“ на Безос, во своја објава на „Икс“. – „Почестени сме што бевме дел од нејзиното патување“, додава компанијата.

„Непоколебливата решителност на Воли Фанк докажува дека соништата немаат рок на траење. Нејзините револуционерни достигнувања го исполнија Грејпвајн со гордост“, се надоврза градската советничка и блиска пријателка на Фанк, Даф О’Дел, во објава на „Фејсбук“.

Грејпвајн е град со околу 51.000 жители во близина на Далас.