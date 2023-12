Најпребарувани теми на Гугл се филмот Барби и војната меѓу Израел и Хамас

Њујорк – Технолошкиот гигант Гугл со седиште во Калифорнија денеска објави преглед на најчесто поставуваните прашања за 2023 година во својата редовна функција „Година во потрага“, истакнувајќи ги незаборавните моменти од поп културата, загубата на омилените познати личности и трагичните вести со светски последици.

Во доменот на вести, најголемо пребарување има за тековната војна меѓу Израел и Хамас, според глобалните податоци на Гугл, потоа турата со малата подморница на Титаник што се распадна во јуни, како и со разорните земјотреси во Сирија и Турција во февруари.

Личноста за која најмногу прашуваа корисниците на Гугл оваа година беше играчот на Бафало Билс, Дамар Хамлин, кој доживеа срцев удар на теренот за време на натпревар во јануари.

Следен е актерот Џереми Ренер, кој преживеа тешка несреќа со чистач на снег на почетокот на 2023 година. Актерот Метју Пери и пејачката Тина Тарнер се најпребарувани во однос на починати познати личности.

На полето на забавата, филмот „Барби“ годинава доминира во пребарувањата на Гугл од светот на филмот, а потоа следат „Опенхајмер“ и индискиот трилер Јаван. Симултаното прикажување на филмовите „Барби“ и „Опенхајмер“ во кината во јули, што предизвика голем интерес, создаде културен феномен наречен „Барбихајмер“ со комбинирање на имињата на двата филма.

На телевизија, сериите „The Last of US“, „Wedneseday“ и „Ginny and Georgia“ се првите три за кои корисниците на Гугл беа заинтересирани во 2023 година.

За музика, главното пребарување беше за песната „Идол“ од Јоасоби, потоа следеа „Try That in A Small Town“ на Џејсон Алдин, кој се искачи на топ листите по контроверзите ова лето, и „Bzrp Music Sessions, Vol. 53“ од Шакира и Бизарап.

Интер Мајами, новиот дом на аргентинската суперѕвезда Лионел Меси, се најде на врвот на трендовите на Гугл за спортски тимови.

Во САД, многу корисници ја поминаа 2023 година прашувајќи зошто јајцата, билетите за концертот на Тејлор Свифт и шишињата со сос Срирач се толку скапи. Зборот „ориз“, кој неодамна беше прогласен за збор на годината во Оксфорд, води меѓу прашањата за дефиниција на сленг збор.

Гугл соопшти дека ги собирал податоците за пребарување за 2023 година од 1 јануари до 27 ноември оваа година.