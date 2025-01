Најмногу очекуваните 25 филма за 2025 година

Лос Анџелес – На почетокот од 2025 година, американскиот „Лос Анџелес тајмс“ објави 25 филмови што ги оцени како „најнестрпливо очекуваните“ за годинава.

На листата се наоѓаат: документарецот „Лајза: Навистина страшна, апсолутно вистинска приказна“, (Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story) (во кината на 31 јануари), „Бриџит Џонс: Луда за момчето“ (Bridget Jones: Mad About the Boy) (13 февруари), „Падингтон во Перу“ (Paddington in Peru) (14 февруари), „Мики 17“ (Mickey 17) (7 март), „Свадбениот банкет“ (The Wedding Banquet) (18 април), Грешници“ (Sinners) (18 април),

Меѓу одбраните 25 филмови е и „Невозможна мисија: Конечното пресметување“ (Mission: Impossible – The Final Reckoning) (со премиера на 23 мај)… Последниот, осми филм од серијалот што трае скоро 30 години, раскажува за Итан Хант (Том Круз) и неговиот тим (одглумен од Сајмон Пег, Винг Рејмс и Хејли Атвел) кои сè уште се во битка да го запрат „Ентитетот“ – непријателска вештачка интелигенција што ѝ се заканува на глобалната стабилност. Ова е четвртата „Невозможна мисија“ на режисерот Кристофер Мекквари, но и осма за веќе 62-годишниот Круз.

Продолжението на акционите филмови „Џон Вик“, насловено „Балерина“ (Ballerina) излегува на 6 јуни. Списокот продолжува со „Елио“ (Elio) (13 јуни), зомби-апокалиптичната сага „28 години подоцна“ (28 Years Later) (20 јуни), „Ф1“ (F1) (27 јуни), како и продолжението на НФ-трилерот „М3ган“ (M3GAN 2.0) (27 јуни).

Натаму се наброени и сè уште ненасловената комедија на Треј Паркер и Мет Стоун закажана за 4 јули, како и проектот Томас Андерсон и Леонардо ди Каприо за на 8 август. Меѓу нив е и најновиот „Супермен“ (11 јули).

Меѓу најистакнатите од овој список е „Пооткачен петок“ (Freakier Friday) – продолжението на комедијата „Откачен петок“ со Линдзи Лохан и Џејми ли Кертис од пред 22 години. Филмот излегува на 8 август.

По него следат: „Невестата“ (The Bride) (26 септември), „Злобница: Засекогаш“ (Wicked: For Good) (21 ноември), „По ловот“ (After the Hunt), „Умри, љубов моја“ (Die, My Love), „Мастермајнд“ (The Mastermind), „Материјалисти“ (Materialists), „Мајка Марија“ (Mother Mary), „Сентиментална вредност“ (Sentimental Value) и „Патот на ветрот“ (The Way of the Wind), за кои нема датуми за киноприкажувањата.