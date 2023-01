Најмалку две жртви во Калифорнија во силното невреме од Пацификот

Силното невреме во Пацификот донесе ветрови, обилни врнежи од дожд и снег, поплави и лизгање на кал низ Калифорнија втор ден по ред, оставајќи десетици илјади домови без струја и неколку жртви.

Бурата беше поттикната од два феномени кои се преклопуваат – огромна струја на густа влага во воздухот што доаѓа од океанот, наречена и „атмосферска река“, и широко распространет систем со низок притисок со сила на урагани познат како „циклон бомба“.

Налетот на екстремните зимски временски услови ја одбележа третата „атмосферска река“ и најсилна што ја погоди Калифорнија од почетокот на минатата недела, а во следните неколку дена се очекуваат уште најмалку две бури.

🇺🇸 #Capitola , #California : Capitola Beach and Pier are under siege with tide and surf still rising. 👀 pic.twitter.com/7GzBmJV7oI

Областа на заливот Сан Франциско, главниот град на државата Сакраменто и околината сè уште се опоравуваат од големите штети од поплавите кога ги погоди нов дожд.

Националната метеоролошка служба (NWS) предвиде широко распространети врнежи и снег во планините Сиера Невада и крајбрежјето на Јужна Калифорнија, предупредувајќи за поројни поплави и лизгање на кал, како и силни ветрови кои корнеат дрвја и го блокираат сообраќајот на автопатот.

Властите објавија најмалку два смртни случаи поврзани со временските услови, при што дрвото кое паднало врз куќа во текот на ноќта убило едногодишно момче и 19-годишна жена кога нејзиниот автомобил се излизгал од делумно поплавен пат.

Според податоците на порталот Poweroutage.us, дури 180.000 домови и деловни објекти биле без струја рано во четвртокот.

This is what 5.46 inches of rainfall looks like in San Francisco, CA. Brace yourself for the next storm round incoming ⚠️📍⛈

Follow @YayAreaNews For Northern California Storm Updates In Real Time 🔔#BayArea #SanFrancisco #AtmosphericRiver #CAwx

pic.twitter.com/eDt3V8vHp7

— BAY AREA STATE OF MIND (@YayAreaNews) January 5, 2023