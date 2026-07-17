Национализирањето на „Бритиш Стил“ го налути Пекинг, бара фер третман за компаниите во кинеска сопственост

Кина денес протестираше поради одлуката на Велика Британија да ја национализира „Бритиш Стил“, која до неодамна беше во сопственост на кинескиот „Џингје“, повикувајќи ја владата во Лондон да обезбеди фер третман на кинеските компании во Велика Британија.

Кина остро се спротивставува на одлуката на Велика Британија да ја национализира „Бритиш Стил“, соопшти Пекинг. Британската страна „насилно“ ја презеде компанијата и „го игнорираше“ придонесот на „Џингје“ во британската економија и општество, соопшти кинеското Министерство за трговија.

Потегот на Лондон претставува „сериозно кршење“ на легитимните права и интереси на „Џингје“ и „сериозно ја поткопува“ довербата на кинеските компании во инвестирањето во Велика Британија, се додава во соопштението. Министерството внимателно ќе ги следи случувањата и ќе ги поддржува кинеските компании во заштитата на нивните права, повикувајќи ја Велика Британија да ги исполни своите обврски според договорот за заштита на инвестициите меѓу двете земји.

Во соопштението не е наведено што може да подразбира заштитата на правата на кинеските компании. Велика Британија вчера ја национализираше „Бритиш Стил“ за да ја заштити иднината на домашното производство на челик, со што го заврши преземањето на компанијата загубар која до неодамна беше во сопственост на кинескиот производител на челик „Џингје“.

Национализацијата на „Бритиш Стил“ беше неопходна за заштита на националните интереси на Велика Британија, се вели во соопштението објавено вчера од владата. „Бритиш Стил е дел од идентитетот на нашата нација и темел на индустриската моќ на Велика Британија. Денешната одлука ја обезбедува иднината на производството на челик во Велика Британија, ги штити квалификуваните работни места и го штити виталниот национален капацитет“, рече премиерот Кир Стармер.

Во април минатата година, владата ја презеде оперативната контрола врз „Бритиш Стил“ од кинеската група за да спречи затворање на челичарницата Сканторп во северна Англија и да заштити 2.700 работни места во самата фабрика и уште илјадници во синџирот на снабдување.

Во мај оваа година, премиерката Стармер објави дека владата, по неуспешното барање купувач, ќе донесе закон што ќе овозможи преземање на „Бритиш Стил“. Компанијата беше приватизирана уште во 1988 година, за време на мандатот на премиерката Маргарет Тачер, потсетува Ројтерс.