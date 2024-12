Том Круз го доби највисокото цивилно признание од американската морнарица

Американската морнарица му ја додели највисоката цивилна чест на Том Круз за „неговиот исклучителен придонес во морнарицата и маринскиот корпус“.

На церемонијата во Лондон, американскиот секретар на морнарицата Карлос Дел Торо му ја додели на ѕвездата Top Gun: Maverick, највисоката чест што секретарот може да му ја додели на цивил надвор од Одделот за морнарица.

Иако работата на Круз на двата филма за Топ Ган е веројатно голема причина за честа, секретарот Дел Торо, исто така, ги наведе децениската работа на Круз од 1986 до 2023 година, период кој исто така ги вклучуваше Born on the Fourth of July, A Few Good Men и филмовите од Mission: Impossible movies.

„Беше чест да му доделам на Том Круз награда за јавна служба за неговото децениско поморско застапување низ многу филмови“, рече секретарот Дел Торо. „Неговата работа инспирираше генерации да служат во нашата морнарица и маринци“.

Навистина, по првиот екран на Top Gun во 1986 година, регрутирањето за пилоти на морнарицата се зголеми во доцните 1980-ти и раните 1990-ти. Дополнително, морнарицата забележа дека во поново време, Top Gun: Maverick „донесе носталгија на постарата публика и го поттикна интересот на помладите гледачи за сетовите на вештини и можностите што ги обезбедува морнарицата“.

„Среќен сум што успеав да бидам извор на инспирација за многу морнари кои служат денес или служеле во минатото“, рече Круз. „Напорот не беше само на мојот крај, туку на актерската екипа и екипата со која работам на сите наши сетови. Тие се она што навистина ја оживува работата“.

Тоа не е прва поморска чест за Круз. Во 2020 година, тој и продуцентот на Top Gun Џери Брукхајмер беа прогласени за почесни поморски авијатичари за време на церемонијата во Парамаунт. Придружниот цитат конкретно ја повика нивната работа на оригиналниот филм.

„Во историјата на филмовите, не постои поиконски филм за авијација од филмот „Парамаунт Пикчрс“ од 1986 година „Топ Ган“. Неговите ликови, дијалози и слики се вкоренети во главите на цела генерација Американци. Филмот ги зароби срцата на милиони луѓе, правејќи длабоко позитивно влијание врз регрутирањето за поморската авијација, и „значително ја промовираше и поддржа поморската авијација и ги стави носачите на авиони и поморските авиони во популарната култура“.

Како почесни поморски авијатичари, Брукхајмер и Круз се „овластени да носат „златни крилја“ на американски поморски авијатичар и имаат право на сите почести, учтивости и привилегии што им се даваат на поморските авијатичари“.