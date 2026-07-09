На Инфективна e хоспитализиран пациент заразен со маларија

На Инфективната клиника во Скопје е потврден случај на маларија. Станува збор за пациент кој патувал во Занзибар.

Тој пројавил симптоми на висока температура и имал треска, по што веднаш се јавил на клиниката каде е задржан на болничко лекување.

Директор на Клиниката за инфективни болести, Фадил Цана вели дека кај пациентот потврдена е маларија. Додава дека тој моментално е стабилен, но добро е што навреме се јавил.

Двајцата пациенти кај кои претходно беше потврдена западно-нилска треска се на лекување на Клиниката. Сепак, и двајцата се во добра состојба и наскоро ќе бидат пуштени дома.