На Инфективна e хоспитализиран пациент заразен со маларија

09/07/2026 07:37
Фото: Б. Грданоски

На Инфективната клиника во Скопје е потврден случај на маларија. Станува збор за пациент кој патувал во Занзибар.

Тој пројавил симптоми на висока температура и имал треска, по што веднаш се јавил на клиниката каде е задржан на болничко лекување.

Директор на Клиниката за инфективни болести,  Фадил Цана вели дека кај пациентот потврдена е маларија. Додава дека тој моментално е стабилен, но добро е што навреме се јавил.

Двајцата пациенти кај кои претходно беше потврдена западно-нилска треска се на лекување на Клиниката. Сепак, и двајцата се во добра состојба и наскоро ќе бидат пуштени дома.

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