На 91 година почина Сиси Хјустон, мајка на Витни Хјустон и добитничка на Греми

Почина Сиси Хјустон, мајка на покојната Витни Хјустон и самата гспел икона . Таа имаше 91 година.

Хјустон почина во нејзиниот дом во Њу Џерси во понеделникот, на 7 октомври додека беше под нега поради Алцхајмерова болест, потврди нејзината снаа Пат Хјустон.

„Нашите срца се исполнети со болка и тага. Го губиме матријархот на нашето семејство“, рече Пат во изјавата. „Мајка Сиси беше силна и извонредна фигура во нашите животи. Жена со длабока вера и убедување, која многу се грижеше за семејството, службата и заедницата. Нејзината повеќе од седумдецениска кариера во музиката и забавата ќе остане во првите редови на нашите срца“.

Пат продолжи: „Нејзиниот придонес за популарната музика и култура е неспоредлив. Благословени сме и благодарни што Бог и дозволи да помине толку многу години со нас и благодарни сме за сите многу вредни животни лекции што ни ги научи. Нека почива во мир, заедно со нејзината ќерка, Витни и внуката Боби Кристина и другите негувани членови на семејството“.

Хјустон исто така беше тетка на пејачките Дион Ворвик и Ди Ди Ворвик.

Хјустон ја започна својата пејачка кариера во 1938 година кога ѝ се придружи на нејзината сестра Ен и двајцата браќа Лери и Ники во групата наречена Дринкард Фур.

Во 1963 година, таа формираше група наречена Слатки инспирации со Ди Ди Ворвик, нејзината внука. За неколку години, бендот обезбедува резервни вокали за уметници како Отис Рединг, Дасти Спрингфилд и Вилсон Пикет. Тие подоцна работеа со The Jimi Hendrix Experience во 1967 година и Елвис Присли во 1969 година.

Како солист, Хјустон ја издаде својата прва соло плоча насловена „Ова е мојот завет“ во 1963 година – сепак, во нејзините претходни плочи нејзиното име беше напишано „Сиси“ Хјустон. Таа го издаде своето соло деби ЛП Презентирање на Сиси Хјустон во 1970 година – кое вклучуваше хитови како „Биди мое бебе“ и „Јас ќе бидам таму“. Во 1972 година, таа пееше како резервна копија на деби албумот на Бет Мидлер.

Хјустон освои две Греми награди во својот живот, во 1996 година за најдобар традиционален соул госпел албум за Лице в лице и во 1998 година за албумот He Leadeth Me.

„Сиси имаше неверојатен глас и тој беше пренесен на нејзиното мало бебе, Витни“, изјави Ворвик за PEOPLE во февруари. „Витни дојде токму онака како што сите ние, во црковниот хор. Тоа беше само однапред определено, таа требаше да пее. Нејзината судбина беше како и остатокот од семејството. Како Бог да покажа со прст кон нас и рече: „Нека гласните жици го прават тоа што треба да го прават’“.

„Гледањето на Витни беше како да ја гледам Сиси како повторно расте. Гласот, посветеноста“, продолжи таа. „Секое мало девојче што дојде по неа сакаше да биде Витни Хјустон“.

Таа, исто така, сними дует со ќерката Витни со наслов „I Know Him So Well“ во 1987 година. Во 2006 година, таа го сними „Family First“ со Дион и Витни.

Хјустон беше во брак со НБА кошаркарот Гери Гарланд од 1955 до 1997 година и заедно го делат синот Гери. Во 1958 година, Хјустон го запозна Џон Расел Хјустон, татко на Мајкл и Витни. Парот законски се раздели во 1991 година и имаше шест внуци и девет правнуци.

Во 2013 година, ѕвездата објави откривачки мемоари со наслов Сеќавање на Витни, каде што искрено напиша за тешките проблеми со дрогата на Витни и за надолната спирала што доведе до нејзината смрт со давење во када во хотел со траги од кокаин уште во нејзиниот систем во февруари 2012 година.

„Таа почна да се забавува и навистина не знаеше како да престане“, напиша таа. Порано се прашував што прави таа ноќе, каде е“.

Но, кога се обидела да стапи во контакт со неа, Витни често не ѝ возвраќала на повик.

„Витни се криеше од мене“, изјави Хјустон. И кога ја видела, често се плашела да се соочи со нејзината ќерка.

Таа, исто така, призна дека сè уште ја мачи ненадејната смрт на нејзината ќерка. „Лута сум што умре сама, во тие услови“, вели таа. „Сè уште сум лута поради тоа.

Скоро пет месеци по нејзината смрт, Хјустон ѝ оддаде почит на Витни на доделувањето на BET наградите со изведба на „Bridge Over Troubled Water“.

Музичката продуцентка Морин Кроу се сети на Хјустон во изјава за PEOPLE.

„Сиси Хјустон беше моќна вокална икона чии стандарди се чувствуваат денес. Таа ја научи Витни како да пее и генерациите што следеа. Почитта на Витни на 50-годишнината на АМА во неделата вечер беше исто така почит на Сиси. Таа се гледа како седи покрај Витни , При секоја победа, Витни им се заблагодарува на Сиси и Џон за нивната поддршка во остварувањето на нејзините соништа.