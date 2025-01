Му се потсмеваше, а сега ќе пее на инаугурацијата на Доналд Трамп

Кери Андервуд ќе настапи на инаугурацијата на новоизбраниот претседател Доналд Трамп.

Ѕвездата на Американскиот идол ќе настапи во понеделник на 20 јануари за време на церемонијата на која Трамп (78) полага заклетва како следен претседател на Соединетите држави, потврди портпаролот на претседателскиот инаугуративен комитет за PEOPLE .

Претставникот на Андервуд не одговори веднаш на барањето на PEOPLE за коментар.

Кантри пејачката со години ги чува своите политички ставови приватно.

Во интервју за „Гардијан“ во 2019 година, Андервуд рече дека чувствува дека „повеќе луѓе се обидуваат политички да ми закачат места“. Се обидувам да останам далеку од политиката ако е можно, барем јавно, бидејќи никој не победува“, додаде таа тогаш. „Тоа е лудо. Секој се обидува да сумира сè и да стави лак на него, како да е црно-бело. И не е така“.

Некои обожаватели веруваа дека нејзината песна од 2018 година „The Bullet“ е политичка изјава.

„Можете да ја обвините омразата или да ја обвините со оружјето / Но мајките не треба да ги закопаат своите синови“, пее таа во првиот стих. „Остави дупка во нејзиното срце и сè уште не е готово / Куршумот продолжува да оди“. “

„Веднаш луѓето рекоа: „О, имаш песна за контрола на оружјето!“ Тоа беше повеќе за животите кои беа променети од нешто страшно што се случи“, изјави таа за Гардијан за првичниот одговор. „И тоа некако ме буни кога луѓето земаат песна, или земаат нешто што сум го кажал и се обидуваат да ме натераат да изберам страна или нешто. Тоа е дискусија – долга дискусија“.

На инаугурацијата на Трамп во 2017 година настапија Џеки Еванчо од America’s Got Talent, Radio City Rockettes, The Missouri State University Chorale и Mormon Tabernacle Choir. Ли Гринвуд, Three Doors Down, Тоби Кит и The Piano Guys беа меѓу оние кои настапија на неговиот концерт пред инаугурацијата.

Инаугуративното учество на Андервуд доаѓа повеќе од седум години откако таа и колегата од кантри-ѕвездата Бред Пејсли се потсмеваа на Трамп додека заедно ги водеа наградите на Кантри Музичката асоцијација за 2017 година. За време на шоуто, ко-водителите изведоа пародија на хит песната на Андервуд „Before He Cheats“, заменувајќи го иконскиот стих на рефренот со „пред да твитува“.

„И забавно е да се гледа, да, тоа е сигурно / „Додека малиот ракетен човек не започне нуклеарна војна“, пееја двајцата на сцената на CMA. „Можеби следниот пат, тој ќе размисли пред да твитне“.

Родена во Оклахома, Андервуд се прослави по победата на „Американски идол“ во 2005 година и оттогаш заработи шест платинести албуми, осум Греми награди и пет награди за женски вокал на годината CMA. Таа е трипати прогласена за ACM Awards за забавувач на годината, најмногу од која било жена уметник.

„Вилиџ пипл“ се исто така на бродот за да настапат на прославите на инаугурацијата на Трамп следната недела. Хитот на бендот од крајот на 1970-тите, „YMCA“ – широко сметан за геј химна – беше истакнат на претседателската кампања во 2024 година. Песната, исто така, предизвика танц со потпис на новоизбраниот претседател.

Кантри пејачот/текстописецот Ли Гринвуд и оперскиот пејач Кристофер Макио, исто така, се потврдени како изведувачи на церемонијата на инаугурација.