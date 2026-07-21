Многу топло, попладне нестабилно со дожд, грмежи и ветер

21/07/2026 07:13
Фото: Б. Грданоски

 Од Управата за хидрометеоролошки работи за денеска најавија сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност. Во попладневните и вечерните часови ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Ќе дува слаб до умерен, а наместа повремено засилен ветер од северозападен правец.

Температурата се очекува да се движи од 12 до 37 Целзиусови степени.

Во Скопје, исто така е најавено сончево и многу топло време со мала до умерена облачност. Попладне во делови од котлината ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Се очекува температура од 16 до 35 Целзиусови степени. 

Според синоптичарите, до петок под влијание на серија на влажни и нестабилни воздушни маси, времето ќе биде променливо облачно и наместа нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме, проследено со силен ветер и изолирана појава на град. Во петок ќе има пообилни врнежи од дожд. Поради продор на постудена воздушна маса од север, температурата значително ќе опадне. 

Поврзани содржини

Посебен сообраќаен режим во Скопје поради посетата на претседателката на Индија
Астрономски календар
Паднати дрвја и бандери, оштетени кабли…Невреме во Струмица, Радовиш, Делчево…
Обвинение против три лица во Гостивар – со пумпи префрлале загадена вода во водата за пиење
Силен ветер и дожд во Куманово
Без вода утре неколку скопски улици
Без струја утре делови од Центар и Карпош
Уапсена директорката на водоводот во Гостивар, власта ги крие анализите

Најчитани