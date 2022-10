Мишел Обама започна нова кампања „Get Her There“ со Амал Клуни и Мелинда Гејтс

САД- Поранешната прва дама Мишел Обама им се придружи на Мелинда Френч Гејтс и Амал Клуни во Њујорк во вторникот за да ја започнат кампањата „Get Her There“, глобална иницијатива за едукација и зајакнување на адолесцентните девојки ширум светот за да можат да го искористат својот целосен потенцијал.

Кампањата е соработка на организациите основани од трите жени – Алијансата за можности за девојки на Фондацијата Обама, Фондацијата Бил и Мелинда Гејтс и Фондацијата Клуни за правда – и ќе работи на унапредување на родовата еднаквост преку, меѓу другото, со цел да се подобри пристап на девојчињата до образование ширум светот и крај на детските бракови.

„Ја создадовме кампањата „Get Her There“ за да ги инспирираме сите да се вклучат во нашата работа – затоа што знаеме дека целиот наш свет има корист кога девојките се образовани и овластени“, рече поранешната прва дама во изјавата за објавување на соработката. „Затоа сум толку благодарна што Мелинда и Амал – двајца од најпривлечните и највлијателните лидери во светот за родова еднаквост – се здружуваат со Алијансата за можности за девојки за да помогнат во отстранувањето на бариерите што стојат на патот секоја девојка да ги добие можностите што ги Бариерите со кои се соочуваат овие девојки се многу реални, но не можев да бидам понадежен за она што претстои во нашата заедничка работа за да ги поддржиме“.

Во вторникот, трите влијателни жени страсно зборуваа на панел за целта на проектот, истакнувајќи ја статистиката според која околу 12 милиони девојки ширум светот секоја година се мажат пред 18-годишна возраст. Уште повеќе, забележаа жените, едно од седум девојчиња во земјите во развој се мажат на возраст под 15 години и, како резултат на тоа, често се принудени да го напуштат училиштето.

„Таму“ во Get Her There, рече Обама, е едноставно „секаде каде што една девојка може да сонува“.

„Овие девојки ни покажуваат каде има „таму““, објасни Обама, додавајќи: „Образованието ја направи разликата во мојот живот… Тоа ми даде алатки да замислам каде е „таму“ [за мене]“.

Говорејќи на панел-дискусијата, Клуни истакна како девојките кои се туркаат во детски бракови никогаш нема да го исполнат својот целосен потенцијал.

„Кој знае колку од [девојките турнати во детски бракови] би можеле да лечат рак или да водат земја? праша таа.

Целта на партнерството со Обама и Гејтс, додаде Клуни, беше да се создаде мрежа на организации со размери за реално решавање на проблемите.

Според соопштението, жените ќе се вклучат во заедничко застапување за да помогнат во исполнувањето на нивните цели и да се надоврзат на постојната работа на нивните соодветни организации, како што е работата на Фондацијата Клуни да организира стипендии и да ги оспорува дискриминаторските закони преку судовите.

Покрај нивниот панел, жените ја запознаа публиката со девојки од целиот свет чии животи беа променети со понудената ретка можност за образование. Девојките зборуваа за нивните приказни и за тоа како фондациите кои им помогнале се дел од мрежата на Алијансата за можности за девојки на Обама.

Пејачката Сара Барејлс исто така беше присутна да серенади на толпата со нејзината песна „Brave“, која ја „посвети на сите девојки ширум светот кои стапнуваат во нивната моќ“.