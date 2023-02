Милијардерот Ишбија нов сопственик на Феникс санс

НБА-лигашот Феникс санс на официјалниот сајт објави дека американскиот бизнисмен Метју Ишбија станал нов сопственик на клубот.

Бизнисменот беше на чело на бордот на Феникс санс (НБА) и Феникс Меркјури (женска НБА), а неговиот брат Џастин Ишбија стана вториот најголем акционер и заменик-менаџер.

Ишбија е основач и извршен директор на „United Wholesale Mortgage“, компанија за хипотекарни заеми со седиште во Мичиген. Форбс го проценува неговото нето богатство на 5,1 милијарди долари.

“This is the culmination of a lifelong dream. I love the game of basketball deeply but it’s so much more than that for me.”

Mat Ishbia has completed the acquisition of the controlling ownership interest in the Phoenix Suns and Phoenix Mercury. pic.twitter.com/kgoKYQMEtv

