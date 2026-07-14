„Микрософт“ го поправа Windows 11: Доаѓа промената што сите ја чекавме

Чекор по чекор, Microsoft ги корегира грешките во својот оперативен систем и полека го „поправа“ Windows 11.

Американскиот технолошки гигант објави голем број нови измени во полето за пребарување на Windows во Windows 11. Иако секоја од овие промени е мала поединечно, Microsoft се надева дека кога ќе се комбинираат, тие ќе им донесат на корисниците значително подобро и пофлуидно искуство со пребарување. Членовите на програмата Windows Insider можат да ги тестираат овие нови функции почнувајќи од денес.

Целото корисничко искуство (UI) за Windows Search ќе биде поедноставено и модернизирано:

Појасен почетен екран: Главниот прозорец за пребарување е исчистен од непотребни визуелни елементи, овозможувајќи полесен пристап до историјата на неодамнешните пребарувања.

Почист приказ на резултатите: Растојанието помеѓу резултатите од пребарувањето е зголемено, оставајќи повеќе простор за прикажување на корисни метаподатоци (детали за датотеки и апликации).

Филтри под ваша контрола: Корисниците сега може да изберат дали сакаат да гледаат резултати од мрежата и од Microsoft Store покрај локалните резултати.

Спонзорираната содржина станува историја: Пребарувањето на интернет повеќе нема да прикажува реклами, спонзорирани производи и промоции на самиот врв.

Подобар алгоритам: Подобреното пребарување сега многу побрзо и попрецизно ги наоѓа и датотеките и апликациите на вашиот компјутер.

По долг и не толку успешен обид да го промовира својот асистент за вештачка интелигенција Copilot по секоја цена, Microsoft се чини дека ја промени насоката. Компанијата повторно се фокусира на она што е навистина важно за корисниците – таканаречените подобрувања за „квалитетот на животот“ што ја прават секојдневната работа на компјутер попријатна.

Покрај подоброто пребарување, Windows 11 неодамна доби и други практични ажурирања, како што е можноста сами да ја прилагодите големината на менито Start, како и исклучително корисен систем за лесно враќање на проблематичните драјвери.