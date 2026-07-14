„Микрософт“ го поправа Windows 11: Доаѓа промената што сите ја чекавме

14/07/2026 19:08
 

Чекор по чекор, Microsoft ги корегира грешките во својот оперативен систем и полека го „поправа“ Windows 11.

 

Американскиот технолошки гигант објави голем број нови измени во полето за пребарување на Windows во Windows 11. Иако секоја од овие промени е мала поединечно, Microsoft се надева дека кога ќе се комбинираат, тие ќе им донесат на корисниците значително подобро и пофлуидно искуство со пребарување. Членовите на програмата Windows Insider можат да ги тестираат овие нови функции почнувајќи од денес.

Целото корисничко искуство (UI) за Windows Search ќе биде поедноставено и модернизирано:

Појасен почетен екран: Главниот прозорец за пребарување е исчистен од непотребни визуелни елементи, овозможувајќи полесен пристап до историјата на неодамнешните пребарувања.

Почист приказ на резултатите: Растојанието помеѓу резултатите од пребарувањето е зголемено, оставајќи повеќе простор за прикажување на корисни метаподатоци (детали за датотеки и апликации).

Филтри под ваша контрола: Корисниците сега може да изберат дали сакаат да гледаат резултати од мрежата и од Microsoft Store покрај локалните резултати.

Спонзорираната содржина станува историја: Пребарувањето на интернет повеќе нема да прикажува реклами, спонзорирани производи и промоции на самиот врв.

Подобар алгоритам: Подобреното пребарување сега многу побрзо и попрецизно ги наоѓа и датотеките и апликациите на вашиот компјутер.

По долг и не толку успешен обид да го промовира својот асистент за вештачка интелигенција Copilot по секоја цена, Microsoft се чини дека ја промени насоката. Компанијата повторно се фокусира на она што е навистина важно за корисниците – таканаречените подобрувања за „квалитетот на животот“ што ја прават секојдневната работа на компјутер попријатна.

Покрај подоброто пребарување, Windows 11 неодамна доби и други практични ажурирања, како што е можноста сами да ја прилагодите големината на менито Start, како и исклучително корисен систем за лесно враќање на проблематичните драјвери.

Поврзани содржини

Ерлинг Халанд се врати дома од Америка со специјална придружба – ракун
Заборавете го хаосот во вашиот плакар: Јапонците велат дека проблемот не е вашата облека
Научниците пронајдоа неочекувано решение за илјадниците сателити што ја кријат вселената од нас
Пилотот на пробен лет, „напишал“ порака на небото
„Стелантис“ бележи одлични резултати на крилјата на побарувачката во Северна Америка
„Спејс-Икс“ бара да лансира 100.000 сателити „Старлинк“ во орбитата
Репортажа: Карибу Занзибар – асанте сана (фото/видео)
Мета експресно ја повлекува алатката што ги претвораше јавните профили на Инстаграм во слики од вештачка интелигенција

Најчитани