Мицотакис во Софија на средба со Радев

04/06/2026 07:35

Билатералните односи, како и теми од заемен интерес и од европската агенда, се очекува да бидат во фокусот на разговорите на премиерот на Бугарија Румен Радев и неговиот колега од Грција Кирјакос Мицотакис во Софија, според официјалното соопштение од бугарската Влада, јави дописничката на МИА од Атина.

Посетата на Мицотакис на Софија е на покана на Радев, планирана е тет-а-тет средба на двајцата премиер, а потоа и состанок на делегациите на двете земји.

Како што информираа од кабинетот на грчкиот премиер, Мицотакис по средбата и заедничката прес-конференција, од Софија ќе замине за Тиват каде што ќе присуствува на вечера организирана од претседателот на Црна Гора Јаков Милатовиќ за лидерите од ЕУ и земјите од Западен Балкан по повод националниот празник на земјата, а во пресрет на Самитот ЕУ-Западен Балкан што ќе се одржи утре.

Поврзани содржини

БИА го советува Вучиќ да не патува во Тиват
Илјадници Албанци протестираат против луксузниот ресорт на зетот на Трамп
Макрон ќе го добие највисокиот орден на Црна Гора
БГНЕС: Бугарија е во центарот на новата американска гасна шема за Балканот
Словенците забранија слетување на израелски авион, го пренасочија кон Хрватска
Дојави за бомби во неколку училишта во Србија
Тројца Македонци лепеле налепници со кирилично писмо, по хрватски знаци – полицијата ги уапси
Брнабиќ: Вучиќ има поголемо влијание во светот отколку што имаше Тито

Најчитани