Мицотакис во Софија: Бугарија и Грција станаа стратешки партнери

Бугарија и Грција станаа силна оска на стабилност и гарант на европската перспектива на целиот регион на Југоисточна Европа. Ова го изјави бугарскиот премиер Румен Радев по средбата со грчкиот колега Киријакос Мицотакис, кој е во посета на Софија. Пред изјавата за медиумите, двајцата имаа разговор во четири очи, по што имаа проширен состанок со учество на двете делегации.

Односите меѓу Бугарија и Грција станаа стратешко партнерство засновано на меѓусебна доверба, споделени вредности и заеднички интереси, истакна Радев. Според него, визионерството и енергијата на грчкиот премиер дале значаен придонес во развојот на билатералните односи, јави БТА.

Бугарскиот премиер истакна дека довербата е изградена меѓу него и Мицотакис во текот на долгогодишната соработка и дека сегашната посета е знак за важноста што двете земји ја придаваат на меѓусебните односи.

Во врска со европската интеграција на Западен Балкан, Радев изјави дека Бугарија и Грција делат заедничка одговорност како двигатели на овој процес, но напредокот мора да се базира на принципот на сопствени заслуги, владеењето на правото, почитувањето на човековите права и добрососедските односи.

Трговската размена меѓу Бугарија и Грција веќе достигнува 6 милијарди евра годишно, зголемувајќи се за 1 милијарда евра само во последната година. Радев, исто така, истакна дека грчките инвестиции во Бугарија надминуваат 3,5 милијарди евра.

Во одговор на новинарски прашања, премиерот Радев изјави дека Бугарија ги исполнува своите обврски за Вертикалниот гасен коридор на време. Според него, бугарскиот дел во Јужна Бугарија е завршен, додека работите на северниот дел продолжуваат. Тој најави дека се разговара за зголемување на капацитетот на гасниот интерконектор меѓу Бугарија и Грција од 3 на 5 милијарди кубни метри годишно, што ќе придонесе за безбедноста и диверзификацијата на снабдувањето.

Мицотакис повика на долгорочен договор за водите меѓу Бугарија и Грција.

„Би сакал да ја нагласам потребата од постигнување долгорочен договор за прекуграничните води. Без разлика дали зборуваме за водите на Арда и Марица, треба да го разгледаме ова прашање на долг рок, за да можеме да ги испланираме значајните инвестиции што треба да ги направиме“, рече грчкиот премиер.

Според него, темата е директно поврзана и со земјоделството и со адаптацијата кон климатските промени.

Мицотакис ја нагласи важноста на енергетските врски меѓу двете земји.

„Особено значење им придаваме на енергетските врски меѓу двете земји и на Вертикалниот коридор за природен гас. Геополитичката позиција на Бугарија и Грција ни овозможува да бидеме обезбедувачи на енергетска безбедност за целиот регион“, истакна грчкиот премиер.

Мицотакис ја истакна амбициозната визија за нов транспортен коридор во регионот.

„Сонувам за копнен коридор што би вклучувал патишта и железнички врски, би ги поврзувал грчките пристаништа и би стигнал до Украина. Ова бара соработка не само од Бугарија, туку и од Романија“, рече грчкиот премиер.