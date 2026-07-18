Мицкоски шокиран од труењето во Гостивар: Ќе има одговорност

18/07/2026 14:22

Премиерот Христијан Мицкоски во врска со актуелната состојба во Гостивар каде голем број граѓани се жалат на стомачни тегоби, нагласи дека се преземат сите мерки и оти ќе има одговорност за случајот.

-Во овој момент сите институции се на терен, се преземаат мерки, се испитуваат мостри од водата и имаме процес кој го води и Обвинителството. Мислам дека многу скоро ќе се излезе со информација за тоа што се случило, кој е тој кој што дал наредба тоа да се случи и, се разбира дека ќе има одговорност – истакна Мицкоски при денешната посета на Општина Дебaрца.

Потенцира дека за него е шокантно тоа што луѓе несовесно се однесуваат и повтори дека одговорност ќе има за случајот.

-Нема така да помине случајот. Јас навистина не можам да разберам некои луѓе како може така дрско и така несовесно да се однесуваат. Просто е неверојатно како така лесно ги прифаќаат овие работи и како се одлучуваат да прават такви работи. За мене, ово е се шокантно и просто за неверување е сето ова што некој таму го направил. Но, ќе има одговорност, се разбира, и таа одговорност нормално понатаму во рамките на судски процеси ќе треба да се констатира – рече премиерот Мицкоски. 

Поврзани содржини

ИЈЗ на терен, зема мостри од водата во Гостивар, наодите ќе ги проследи во ЈО
УЈП најостро го осудува нападот врз даночните контролори
Нема прогласување епидемија во Гостивар, се бара причината за стомачните тегоби
Изјава на премиерот Христијан Мицкоски во Дебaрца (во живо)
Отворен Пивофест, организаторите ветуваат тридневна забава со познати музички ѕвезди
Левица: Случајот во Гостивар отвора сомнение за неодговорно постапување
И денеска многу топло, температура до 39 степени, попладне можен дожд и грмежи
Летни бесплатни здравствени прегледи на пункт на отворено под сенка за велешани

Најчитани