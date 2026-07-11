Мета експресно ја повлекува алатката што ги претвораше јавните профили на Инстаграм во слики од вештачка интелигенција

Мета експресно повлече нова функција што им овозможуваше на корисниците да користат вештачка интелигенција (ВИ) за да креираат лажни слики од содржината на профилите на Инстаграм на корисниците. Функцијата беше дел од алатката Muse Image, која Мета ја објави во вторник, која му дозволуваше на четбот со вештачка интелигенција да користи содржина од јавни профили за да креира нови слики. Одлуката за нејзино отстранување дојде по жестоките критики за загриженоста за приватноста, при што Мета призна дека „ја промашила целта“, објави Би-Би-Си.

Проблем со автоматско вклучување

Muse Image, првиот обид на Мета за генерирање слики од вештачка интелигенција, се соочи со критики бидејќи корисниците на Инстаграм со јавни профили беа автоматски вклучени. Ова значеше дека ликот на секое лице со јавен профил може да се користи без нивно знаење или дозвола.

Холивудскиот синдикат Sag-Aftra го опиша пресвртот на Мета како „победа“. Претходно ги повика своите членови и „сите корисници на Инстаграм“ да преземат чекори за да го заштитат својот имиџ, велејќи дека имало „целосна погрешна проценка на јавното расположение во врска со очигледните опасности и штети што ги претставува таквата употреба“.

Лондонската група за човекови права „Прајваси Интернешнл“ исто така ја критикуваше оваа функција, велејќи за Би-Би-Си дека тоа е „најновиот знак дека компаниите за вештачка интелигенција ги гледаат сликите и податоците на луѓето како суров материјал што треба да се експлоатира“.

Одговорот на Мета и идните планови

„Нашата намера беше да обезбедиме корисна креативна алатка и да им дадеме на луѓето контрола врз тоа дали нивната јавна содржина може да се референцира на овој начин“, рече Мета за одлуката за повлекување. „Ги слушнавме повратните информации“.

Кога Мета го објави Muse Image, компанијата рече дека е ограничена на Instagram, но дека се планирани дополнителни функции и интеграции на вештачката интелигенција за WhatsApp, Facebook и Messenger. Во развој е и алатка за видео со вештачка интелигенција. Мета одби да коментира понатаму.