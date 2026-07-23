Мерцедес се соочува со можна забрана за продажба во САД

Германскиот производител на автомобили Мерцедес-Бенц би можел да биде исклучен од американскиот пазар откако комитет на американскиот Сенат поддржа закон со кој се заоструваат ограничувањата за производителите на автомобили со значителна кинеска сопственост.

Предлог-законот сè уште треба да биде одобрен од Сенатот, потоа од Претставничкиот дом и од претседателот на САД, така што промените сè уште не се конечни.

Предлог-законот би го забранил увозот, производството и продажбата на поврзани возила од производители во кои кинеските субјекти имаат повеќе од 15% удел во сопственост. Мерцедес-Бенц би можел да биде меѓу засегнатите компании, бидејќи кинеските инвеститори, вклучувајќи ги Geely и BAIC, заедно поседуваат речиси една петтина од компанијата.

Пратениците наведуваат загриженост за националната безбедност, бидејќи законот покренува загриженост за податоците што модерните поврзани возила ги собираат преку безжична поврзаност, сателитска навигација и други комуникациски технологии. Законот има за цел дополнително да го ограничи влијанието на кинеските компании во американската автомобилска индустрија.

Претседателот на комитетот, Тед Круз, предупреди дека законот во сегашната форма би можел ненамерно да влијае и на Мерцедес-Бенц и очекува понатамошни измени во текстот. Сенаторот Берни Морено објасни дека доколку законот биде усвоен, производителите веројатно ќе имаат рок до 2030 година да се придржуваат и дека ќе бидат можни отстапки или исклучоци.

Доколку законот биде усвоен во сегашната форма, тоа би означило нов чекор во заострувањето на трговските и технолошките односи меѓу САД и Кина. Во исто време, би можел да има значително влијание врз европските производители на автомобили кои имаат кинески компании меѓу своите сопственици или тесно соработуваат со кинески партнери.