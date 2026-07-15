Меѓудржавниот пат од Тетово до Призрен ќе биде скап проект, вели Николоски

15/07/2026 14:34

Задоволен сум од досегашната динамика за изградба на меѓудржавниот пат од Тетово до Призрен, а во следна фаза ќе одиме на финансирање, истакна министерот за транспорт и вицепремиер Александар Николоски во одговор на пратеничко прашање поставено од пратеничката Рина Ајдари, во врска со најавената изградба на магистралниот пат од Тетово до Призрен.

На денешната собраниска седница, министерот и заменик претседател на Владата, Николоски, најави изградба на нов автопат кој ќе води од Букојчани до Кичево и ќе се спои со автопатот Охрид-Кичево, проект кој, како што рече Николоски, доби т.н. „no objection“ од Европската банка за обнова и развој.

– Динамиката на меѓудржавниот пат меѓу Тетово и Призрен, еден од споевите меѓу Македонија и Косово, оди добро. Во рамки на Јавното претпријатие за државни патишта формирана е меѓуресорска комисија која што работи на изработка на потребната документација, а ја подготвува Градежниот факултет. Во условно кажано полесниот дел од проектот работата е завршена, иако проектот е доста комплициран. Сега се побарани податоци од Градежниот факултет во однос на прекуграничниот тунел затоа што идејата е со прекуграничен тунел да се спојат двете држави. Побарани се податоци и од Република Косово затоа што тунелот ќе почнува на наша територија, а ќе заврши на територија на Република Косово и по добивањето на податоците, Градежниот факултет ќе почне со проектирање и на тунелското решение. Исто така формиравме меѓудржавна комисија со претставници од двете држави за развој на овој проект. Во комисијата има претставници од Министерството за транспорт, од ЈПДП и од Владата на Република Косово. На мојата последна средба со министерот во Солун, која што беше пред три недели, разговаравме за овој значаен проект и утврдивме заеднички активности. Проектот солидно се развива и треба да се знае дека се работи за исклучително комплициран проект затоа што теренот на двете страни е комплициран. Станува збор за Шар Планина и треба да се очекува дека тоа ќе биде скап проект, посочи министерот и вицепремиер Александар Николоски.

Пред пратениците во македонското Собрание, Николоски потсети дека е потпишан договор за изградба на автопатот Скопје-Блаце, а наскоро ќе биде промовиран и проектот за автопат кој ќе води од Букојчани до Кичево.

– Сакам да кажам дека потпишавме договор за изградба на автопатот Скопје-Блаце, а за многу брзо време јавноста ќе ја информираме за уште еден многу голем проект за што добивме т.н. „no objection“ од Европската банка за обнова и развој, изградба на уште еден автопат, а тоа е автопатот што ќе води од Букојчани до Кичево, односно автопат кој што треба да го спои автопатот Охрид-Кичево со автопатот Букојчани-Гостивар-Тетово. Тоа е една убава вест за граѓаните, нагласи министерот за транспорт и вицепремиер Александар Николоски на денешната седница за пратенички прашања во македонското Собрание.

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