Маж со пиштол протестирал пред домот на претседателот Бајден во Делавер

Маж со пиштол бил забележан денеска како протестира во близина на домот на претседателот Џо Бајден во Вилмингтон, Делавер, пренесе Дејли Меил.

Мажот облечен во жолто-портокалов заштитен елек, на едната страна носел натпис: „Бајденови се криминалци, 20 гранати?! Каде е лаптопот? 10% за големиот тип“, додека од другата страна на знакот напишал „Џо има псевдоними?! Роберт Л. Петерс, Робин Варе, ЈРН Варе“.

Демонстрантот поминал покрај група новинари назначени да го покриваат претседателот и се упати по патот кон куќата на претседателот, со возило на Тајната служба по него.

Бајден се уште не го коментирал обвинението против неговиот син

Претседателот пристигна во Вилмингтон во петокот вечерта и накратко ќе се врати во Белата куќа во недела попладне пред да отпатува во Њујорк на серија собири за собирање средства и да присуствува на Генералното собрание на ОН.

