Маск ја посети фабриката на „Тесла“ во Германија каде што беше подметнат пожар

Шефот на „Тесла“, Илон Маск, пристигна во Германија денеска за да ја посети единствената европска фабрика на производителот на електрични автомобили, непосредно пред Берлин, околу една недела откако нападот врз снабдувањето со електрична енергија ја прекина неговата работа.

Производството во таканаречената „Гига-фабрика“ на „Тесла“ во градот Грунхајде беше запрено на неколку дена поради пренасочување што го прекина снабдувањето со електрична енергија на фабриката.

Во меѓувреме, левичарска екстремистичка група ја презеде одговорноста за нападот. Досега непознатата група„Вулкан“ (Volcano) се прогласи за одговорна за запалување на електричен трансформатор кој освен „Тесла“ опслужува и други компании и жители на градот.

Производството во фабриката продолжи во средата.

Вработените во фабриката со извици го поздравуваа Маск, кој разговараше со нив околу пладне во голем шатор на теренот на фабриката.

По Маск, директорот на фабриката на „Тесла“ Андре Тиериг им се обрати на вработените и им се заблагодари за решавањето на ситуацијата. „Ова е напад на ‘Гигафактори’, рече тој и додаде: „Сите се држиме заедно“.

Тиериг, исто така, им вети на работниците годишни промени на платите и систем на бонуси, тврдејќи дека не е потребен синдикален колективен договор за фабриката.

Локалните власти во Германија се загрижени дека нападот врз фабриката може да предизвика производителот на електрични возила да ги промени плановите за проширување на капацитетот на локацијата.

Плановите за проширување на „Тесла“ беа контроверзни главно поради загриженоста за потенцијалното влијание врз блиските заштитени мочуришта.

Еколошките активисти поставија протестен камп со куќички на дрвја во непосредна близина на фабриката, но полицијата најави дека ќе го отстрани кон крајот на неделата.

