Сити го декласираше Челзи и се доближи до Арсенал во борбата за титулата

12/04/2026 20:08

Фудбалерите на Манчестер Сити остварија победа во дербито на 32.коло од Премиер лигата откако попладнево го совладаа Челзи на гости со 3:0. Со новите три бодови „граѓаните“ ја намалија разликата во однос на лидерот Арсенал на шест бодови и натпревар помалку. Во следното коло Манчестер Сити го пречекува Арсенал.

По изедначеното прво полувреме, на стартот од вториот дел Манчестер Сити поведе со голот на Нико О’Рајли во 51.минута. Шест минути подоцна гостите водеа со 2:0, а стрелец беше Марк Геи, додека конечните 3:0 ги постави Џереми Доку во 68.минута.

На другите три дуели одиграни денеска во Премиер лигата: Кристал Палас – Њукасл 2:1, Нотингем Форест – Астон Вила 1:1 и Сандерленд – Тотенхем 1:0.

Последниот натпревар од ова коло се игра утре од 21 часот меѓу Манчестер Јунајтед и Лидс.  

Македонските ракометарки изборија Европско, и покрај поразот од Словенија
Синер победник на Мастерсот во Монте Карло и нов број 1 на АТП ранг-листата
Париз го собори бројот на учесници на маратон – дури 60 илјади
Алкараз и Синер во Монте Карло во дуел за првото место на АТП листата
Синер преку Зверев до финале во Монте Карло
Џатевска: Ќе биде тежок натпревар и мора да имаме сериозен пристап
Синер и Алкараз сигурни во четвртфиналните мечеви на Мастерсот во Монте Карло
Бизарна грешка на дресовите за Светското првенство: Навивачите бесни, Најк признава дека пропустот

