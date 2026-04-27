Македонските селекции финалните дуели на Светското училишно првенство ќе ги играат во СЦ „Јане Сандански“

27/04/2026 19:29

 Двата финални натпревара на Светското училишно првенство во ракомет што се одржува во Скопје македонските селекции (момчиња и девојчиња) ќе ги играат во СЦ „Јане Сандански“. Први на терен ќе се појават кадетките, кои во финалето ќе играат против Хрватска, а почетокот на овој дуел е во 14 часот. Кадетите два часа подоцна во финалето ќе играат против Израел.

Во денешните полуфинални дуели кадетите ја победија Србија со 30:19, додека кадетките постигнаа победа над Турција со 30:22.

Влезот на натпреварите е слободен, а со поддршка од трибините македонските селекции можат да стигнат златните медали.

