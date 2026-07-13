Македонската и албанската полиција ќе спроведуваат заеднички патроли за превенција од шумски пожари

13/07/2026 19:38

 Полициски службеници од СВР Охрид и Полициската станица за граничен надзор „Св. Наум“ остварија работна средба со колегите од полициската станица во Поградец, при Министерството за внатрешни работи на Албанија, со цел унапредување на прекуграничната соработка во превенцијата од шумски пожари.

На средбата биле договорени координирани превентивни безбедносни мерки за подигнување на јавната свест за заштита на шумите и спречување на пожари на отворен простор.

Во рамки на договорените активности, во текот на летната туристичка сезона ќе се реализираат заеднички полициски патроли низ шумските појаси долж граничниот и пограничниот појас, а ќе бидат интензивирани и контактите за размена на информации за потенцијални ризици.

Договорено е и воспоставување директни канали за комуникација меѓу двете полициски служби, со цел побрза размена на информации и навремено известување при евентуална појава на шумски пожари, што треба да овозможи побрза реакција на надлежните служби за нивно локализирање и гаснење. 

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