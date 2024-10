Мајкл Даглас е загрижен за здравјето на Кетлин Тарнер

Мајкл Даглас кој се бореше со ракот, сега сака да и помогне на својата пријателка Кетлин Тарнер, која може да ја види дека има проблеми со подвижноста поради нејзиниот ревматоиден артритис.

„Мајкл гледа и се грижи за Кетлин“, ексклузивно раскажува инсајдер за Closer.

Минатиот месец, 70-годишната актерка беше сликана како користи бастун во Њујорк додека влегуваше во зграда во центарот на Менхетен, а подоцна беше видена како потпрена на инвалидска количка.

„Иако сè уште е ментално жестока како и секогаш, се чини дека нејзината болест станала полоша и дека нејзиното тело се извива од под неа“, вели изворот. „Нејзиниот ревматоиден артритис и’ предизвика пголема болка во животот.

Сè што 80-годишниот актер од Волстрит може да направи за неа „на начин на поддршка, емотивно или практично, тој ќе направи“, вели инсајдерот. „Без разлика дали станува збор за разговор, наоѓање на нејзината работа или заем на неговиот автомобил и возачот“.

Мајкл и Кетлин имаат долга историја. Двајцата станаа неверојатно блиски кога глумеа во филмот „Romancing the Stone“ во 1984 година, а потоа повторно се обединија за продолжението „The Jewel of the Nile“ од 1985 година. Сепак, работите се претворија крајно напнати меѓу нив кога Кетлин одби да се посвети на проектот поради проблеми со сценариото. (Мајкл го продуцираше филмот покрај глумењето во него.)

Деновиве, вели изворот, Мајкл „поминува доста време во Њујорк и секогаш имал мека точка за неа, почнувајќи од кога работеле заедно на Romancing the Stone .

Додава инсајдерот: „Кетлин се потпира на пријателството на Мајкл сега повеќе од кога било и на тоа како тој се насмевнува од нејзината лута искреност и цени дека никогаш не прави да се чувствува како тотална инвалидност“.

Претходно овој месец, посебен извор изјави за Closer дека Мајкл е подеднакво загрижен за сопственото здравје.

„Луѓето имаат тенденција да забораваат дека имаше рак, но Мајкл се сеќава на неговата ужасна искушение – хемотерапија, гадење и болка – и живее во постојана грижа да не се разболи повторно“, рече извор за актерот добитник на Оскар, кој го прослави својот роденден минатиот месец.

На Мајкл во 2010 година му беше дијагностициран рак на јазикот во четврта фаза. Ако требаше да направат операција во тоа време поради рак на јазикот, тоа можеше да доведе до обезличување на лицето и да претставува закана за неговата плодна кариера.

По агресивната хемотерапија и зрачењето, тој беше прогласен дека нема тумор во јануари 2011 година и му се припишува на медицинскиот тим во Центарот за рак Меморијал Слоан Кетеринг во Њујорк за „спасувањето“ на неговиот живот.

„Затоа тој го промени својот живот – за да го спречи тој страв да стане реалност“, рече изворот. „Тој се придржува до диета без глутен и избегнува алкохол, цигари и кофеин. Во најголем дел нема ни десерт бидејќи го намалил шеќерот. Плус, тој редовно се прегледува и зема витамински додатоци за да го зајакне неговиот имунолошки систем и вежба секој ден за да ја одржи неговата издржливост нагоре и да ја одржи мускулната маса“.