Летни бесплатни здравствени прегледи на пункт на отворено под сенка за велешани

17/07/2026 20:56

Здравствената екипа од службата за Итна медицинска помош во Велес денеска изврши летни бесплатни здравствени прегледи на отворено со граѓаните на плоштадот С’рмаале, на пункт поставен под сенките на повеќевековниот јавор.

Како што информираат од ЈЗУ Здравствен дом, за два часа биле измерени гликемија и крвен притисок на вкупно 122 велешани од тоа за гликемија на 81 а крвен притисок на 41 граѓанин. Од нив 70 биле мажи и 52 жени, случајни мунувачи или некои, a кои се информирале преку фејсбук страната на ЈЗУ Здравствен дом и дошле на акцијата за бесплатен Здравствен преглед.

Од оваа јавна здравствена установа денеска најавија и втори бесплатни здравствени прегледи  за граѓаните на Велес закажани во вторник, на 21 јули oд 9 до 11.30 часот. Тие за локацијата со нивни здравствен пункт на отворено ќе ги известат граѓаните преку медиумите и на својата фејсбук страна.

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