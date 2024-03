Легендарниот „конкорд“ по реставрацијата беше пренесен во музејот по реката Хадсон (видео)

Суперсоничниот авион „конкорд“ се врати во својот дом во музејот „Интерпид“ на Менхетен, откако патуваше по реката Хадсон во Њујорк.

Авионот беше подложен на повеќемесечна реставрација во Бруклин и е еден од седумте кои некогаш биле во сопственост на „Бритиш ервејс“. Луѓето собрани покрај бреговите на реката Хадсон имаа можност да го видат легендарниот „конкорд“ за време на неговиот транспорт до музејот.

Претставниците на музејот изјавија дека овој најбрз комерцијален авион во светот е всушност најатрактивната изложба од неговото пристигнување во 2003 година.

At 6am we boarded a Barge to follow the journey of the Concorde, a supersonic jet (which was undergoing restoration in Brooklyn) she sailed up the Hudson and now a team just rigged up and hoisted the Concorde back to her home on Pier 86 next to the @IntrepidMuseum @CBSNewYork

