Легендарна турнеја, легендарна љубовна приказна: Битлси со два документарци во Венеција

Битлси привлекуваат одредено внимание на годинешниот филмски фестивал во Венеција, кој во вторникот ја претстави својата програма за 2024 година.

Легендарниот бенд, кој доминираше во музичката индустрија цела деценија од 1960 година, заработи места во документарниот дел на престижниот фестивал во различни капацитети. Документарецот на Кевин Мекдоналд и Сем Рајс-Едвардс One to One: John & Yoko се фокусира на интензивната и јавна врска помеѓу двајцата уметници, додека Things We Said Today на романскиот романскиот режисерАндреј Ујица, од друга страна, е поглед на членовите на бендот и првата турнеја во Северна Америка – филм кој требаше да биде готов пред 10 години.

Документарецот на Мекдоналд од студиото Меркјури е опишан како „трогателен поглед на животот на двојката по нивното влегување во трансформативниот Њујорк од 1970-тите, истражувајќи го нивниот музички, личен, уметнички, социјален и политички свет“. Самиот Мекдоналд рече: „Сакав да направам филм што ќе ги изненади и воодушеви дури и најпосветените фанови на Ленон и Оно, фокусирајќи се на еден трансформативен период во нивните животи и раскажувајќи ја приказната преку нивните сопствени зборови, слики и музика… Изграден околу прекрасните 16 мм филмска снимка од единствениот целометражен концерт што Џон го одржа по напуштањето на Битлси, се надевам дека филмот ќе ја запознае публиката со поинтимна верзија на Џон и Јоко – истовремено рефлектирајќи ги нивните политички радикални и експериментални страни“.

Битлси се распаднаа во 1970 година по период на дива популарност. Тие се најпродаваните музички групи на сите времиња, со околу 600 милиони продадени единици низ светот. Во декември 1980 година, Ленон беше застрелан и убиен пред неговиот стан во Њујорк.

Венеција започнува на 28 август со светската премиера на Beetlejuice Beetlejuice, продолжение на Тим Бартон на неговиот комедија-хорор хит од 1988 година, надвор од конкуренција. Џокер 2, Марија, и Волфс, исто така ќе имаат премиера на фестивалот.