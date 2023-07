Лавица шета по улиците на Берлин (видео)

Полицијата во Берлин испрати предупредување дека голем предатор, најверојатно лавица, е на слобода во јужните предградија на Берлин.

Жителите се предупредуваат да не ги напуштаат своите домови и да ги чуваат своите миленици во затворени простории. Полицијата и пожарникарите објавија на социјалните мрежи во четвртокот наутро дека веруваат дека дивото животно забележано во текот на ноќта е веројатно лавица.

„Не знаеме од каде дошла“, изјавил портпаролот на локалната полиција.

Тој додаде дека зоолошките градини, парковите за животни, циркусите и објектите за заштита на животните во областа не пријавиле исчезнатата лавица. Сведок ја алармирал полицијата за присуството на големата мачка откако ја снимил во грмушките, од својот автомобил. Некои сведоци тврдеа дека снимиле видео од голем предатор кој лови и убива дива свиња.

German police are asking people near Berlin to stay inside after a big cat, believed to be a lion, was seen pic.twitter.com/1tspcIikrQ

— BNO News (@BNONews) July 20, 2023