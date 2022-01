Крис Нот исфрлен од последната епизода од „Сексот и градот: И просто, така оди тоа“

САД- Крис Нот е отстранет од претстојното финале на серијалот за продолжение на „Сексот и градот“ на HBO Max „ And Just Like That” потврдија од „Варајети“. Серијата ќе ја емитува својата последна епизода од сезоната на 3 февруари.

Ликот на Нот, Џон Џејмс „Мистер Биг“ Престон,, беше „убиен“ во првата епизода на „И просто, така оди тоа“, откако доживеа срцев удар додека возешеПелотон. Наводно, Нот требаше да се појави во финалето за време на фантастичната секвенца каде Кери на Сара Џесика Паркер повторно се соединува со Биг додека го посетува парискиот мост Pont des Arts за да ја распрсне неговата пепел.

HBO Max немаше коментар.

Според извештаите, креативниот тим кој стои зад „И просто, така оди тоа““ одлучил дека сцената со Нот наменета за финалето на сезоната не е доволно наративно значајна за да ја има во епизодата.

Неколку жени се појавија во последните недели со тврдења за напад против Нот. Актерот ги отфрли првите две обвиненија во декември, велејќи во изјавата: „Обвинувањата против мене направени од поединци кои ги запознав пред години, па и децении, се категорично лажни. Овие приказни може да се од пред 30 години или пред 30 дена – не секогаш значи не – тоа е линија што не ја преминав. Средбите беа консензуални. Тешко е да не се доведе во прашање времето на објавување на овие приказни. Не знам со сигурност зошто сега излегуваат на површина, но го знам ова: јас не ги нападнав овие жени“.

По обвинувањата, Нот ја изгуби и главната улога во криминалната серија „The Equalizer“. Нот го имаше своето последно појавување во серијата на CBS во неделата.