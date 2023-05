Кремљ е „многу загрижен“ од нападот на руски диверзанти на Русија

Руските трупи и безбедносните сили се борат втор ден во вторникот против наводниот прекуграничен напад за кој Москва ги обвини украинските воени диверзанти, а Киев тоа го претстави како востание против Кремљ од страна на руските партизани.

Вјачеслав Гладков, гувернер на Белгородската област на границата со Украина, рече дека силите продолжиле да ја чистат руралната област околу градот Граиворон, каде што се случи наводниот напад во понеделникот. Во нападот беа ранети 12 цивили, рече тој, а една постара жена почина за време на евакуацијата.

Гладков ги повика жителите на областа кои се евакуирани да останат на место и сè уште да не се враќаат во своите домови. „Ќе ве известиме веднаш… кога ќе биде безбедно“, рече Гладков. „Безбедносните агенции ги спроведуваат сите потребни дејствија. Чекаме да заврши антитерористичката операција“.

Невозможно беше самостојно да се потврди кој стои зад нападот или кои се неговите цели. Дезинформациите се едно од оружјата на речиси 15-месечната војна.

Иако не е прв пат Русија да тврди дека има упад на украински диверзанти, тоа е прв пат операцијата за спротивставување на нападот да продолжи втор ден, нагласувајќи ги борбите со кои се соочува Москва во време на нејзината заглавена инвазија на Украина и посрамотување на Кремљ. Руската територија и областите во Украина окупирани од Русија, исто така, беа погодени од беспилотни летала и експлозии кои излетаа возови од шините, иако властите во Киев ги отфрлаат обвинувањата за нивно организирање.

Проруските социјални медиуми објавија дека зградите во кои се сместени Министерството за внатрешни работи и службата ФСБ биле нападнати во Белгород.

„Според нашите извори, цел на нападот во Белгород биле одделенијата на Министерството за внатрешни работи и ФСБ“, објави каналот на Телеграм поврзан со Кремљ, додавајќи дека сѐ уште не е познат ефектот од нападот.

Украина соопшти дека зад нападот стојат руски државјани кои припаѓаат на опскурните групи кои себеси се нарекуваат Руски доброволечки корпус и Легијата „Слобода на Русија“.

Зад нападот стојат руски дисиденти незадоволни од политиката на рускиот претседател Владимир Путин, изјави во вторникот заменик-министерката за одбрана на Украина, Хана Малијар.

„Тоа се руски патриоти, како што ние разбираме. Луѓе кои, всушност, се побунија против режимот на Путин“, рече таа.

