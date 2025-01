Корали Фарџит е деветта жена номинирана за Оскар за најдобра режија

Корали Фарџит (The Substance) се приклучи на ексклузивната листа за Оскар во четвртокот наутро благодарение на нејзината номинација за најдобар режисер.

Таа сега е деветта жена што добила номинација за режија на Оскарите, а осум други режисерки се Lina Wertmuller за Seven Beauties (1976), Jane Campion за The Piano (1993) и The Power of the Dog (2021), Sofia Coppola за Lost in Translation (2003), Kathryn Bigelow за The Hurt Locker (2009), Greta Gerwig за Lady Bird (2017), Chloé Zhao за Nomadland (2020), Emerald Fennell заPromising Young Woman (2020),и Justine Triet for Anatomy of a Fall (2023). До денес, единствените три што победиле се Бигелоу, Жао и Кемпион (The Power of the Dog).

Покеај Фарџит, во оваа категорија се номинирани и Jacques Audiard (Emilia Perez), Sean Baker (Anora), Brady Corbet (The Brutalist), и James Mangold (A Complete Unknown)). Сите петмина се првпат номинирани за режисер. по 27 години.

The Substance е филм за хорор за тело во кој Деми Мур ја игра улогата на остарената филмска ѕвезда по име Елизабет Спаркл, која прави крајни напори за да остане повторно млада. Фарџит го режираше, напиша и го продуцираше проектот, во кој се појавуваат и Маргарет Квали како Сју, помлада верзија на Елизабет и Денис Квејд како Харви, ТВ-директор. The Substance собра вкупно пет номинации за Оскар.

Недостатокот на родова еднаквост кај режисерите на играни филмови е проблем веќе неколку децении, а не само на Оскарите. „Еве ги сите машки номинирани“, неславно изјави Натали Портман додека ја претставуваше категоријата за најдобар режисер со Рон Хауард на Златните глобуси 2018 година. Благодарение на огромното медиумско внимание предизвикано од тој коментар, Грета Гервиг на крајот доби номинација за Оскар за режија на Лејди Бирд две недели подоцна.

Церемонијата на Оскарите во 2025 година ќе се емитува во живо на ABC и ќе се емитува на Hulu на 2 март.