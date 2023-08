Компанијата на Маск го отстрани светлечкото лого што им пречеше на соседите

Компанијата на Илон Маск вчера го отстрани високиот, светлечки знак „X“ од врвот на своето седиште во Сан Франциско, откако се судри со градските власти поради контроверзниот знак и предизвика протести кај жителите. „X“, инсталиран на покривот на канцеларијата на компанијата во центарот на градот минатата недела, е дел од напорите на сопственикот Илон Маск да ја ребрендира проблематичната социјална мрежа Твитер.

Но, локалните жители се пожалија на силните трепкачки светла што ги вознемируваат ноќе. Некои, исто така, се сомневаа во безбедноста, сугерирајќи дека знакот, кој висеше над работ на зградата, не изгледаше безбедно прикачен на покривот. Градежниот инспекторат на Сан Франциско прими 24 поплаки за знакот, вклучително и загриженост за неговата „структурна безбедност и осветлување“, изјави за АФП директорот за комуникации на инспекторатот, Патрик Ханан.

„Утрово градежните инспектори видоа како ја расклопуваат структурата“, рече Ханан.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD

Сопственикот на зградата во која „Х“ изнајмува канцеларии ќе треба да ги плати трошоците за дозволите за поставување и отстранување на знакот, како и трошоците за истрагата, според Ханан.

Градежен инспектор кој постапувал по жалбата прво отишол во седиштето на технолошката компанија во петокот, но не му бил дозволен пристап до покривот за да го провери знакот, се вели во извештајот објавен од градската влада.

I would be fucking LIVID. Imagine this fucking X sign right across from your bedroom. #x #twitter pic.twitter.com/FH4nqcS8oy

— kyle (still hates elon) (@itsmefrenchy123) July 29, 2023