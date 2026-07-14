Комисијата на финансирање и буџет расправаше за завршната сметка на Буџетот за 2025 година

Комисијата на финансирање и буџет на денешната седница му предложи на Собранието да ја разгледа завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2025 година.

Заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски појасни дека бруто-домашниот производ (БДП) во 2025 година остварил реален раст од 3,5% и е во согласност со проекциите на Министерството за финансии. Динамиката на растот била поизразена во втората половина од годината, кога достигнал 3,8%, наспроти 3,2% во првата половина.

– Растот на економската активност во 2025 година е резултат на позитивните остварувања во услужниот сектор и градежништвото. Градежништвото регистрира двоцифрен раст од 13,7% на реална основа, пред сè поттикнат од сегментот нискоградба, кој оствари значителен раст од 19,3%, што укажува на интензивирање на инвестициите и забрзан напредок на инфраструктурните проекти, особено на коридорите 8 и 10д. Растот беше поддржан и од специјализираните градежни работи, кои се зголемија за три пати во споредба со претходната година, додека високоградбата забележа пад од 2,6%. Услужниот сектор регистрира раст од 3% на реална основа, при што растот беше забележан во сите дејности на секторот, а најголем придонес имаше дејноста трговија, транспорт и угостителство, која порасна за 4,1%. Индустријата и земјоделството остварија раст од 2,5% и 1,8% на реална основа, соодветно, истакна Јанкуловски.

Стапката на инфлација достигнала 4,1 отсто, што според заменик министерот, забележала мало забрзување во однос на претходната година. Просечната стапка на невработеност во 2025 година изнесувала 11,5 проценти, додека стапката на вработеност изнесува 46,4 отсто.

Просечната нето-плата забележала номинален годишен раст од 9,6 проценти, додека на реална основа се зголемила за 5,3 отсто, а раст бил забележан во сите сектори.

Фискалната политика, додаде Јанкуловски, се реализирала во рамките на планираните износи со Буџетот, реализацијата на приходите била во согласност со очекувањата, а расходите се извршувале редовно и навремено.

– Вкупните приходи во 2025 година се реализирани во износ од 335,7 милијарди денари што претставува 92% од проектираните приходи за 2025 година и се за 9,9% повисоки споредено со буџетските приходи минатата година. Даноците и придонесите имаа остварување 96,2% од планираното или во апсолутен износ 306,9 милијарди денари. Со ова ниво на реализација на даночните приходи и социјалните придонеси се потврдува определбата за реално планирање, и тоа во услови на кризна состојба и зголемена непредвидливост, појасни Јанкуловски.

Во рамки на реализираните вкупни приходи на Буџетот, даночните приходи и социјалните придонеси учествувале со 91,4%, неданочните со 5,7%, а донациите и капиталните приходи со 2,9%. Реализацијата на вкупните расходи изнесувала 377,5 милијарди денари или 93 проценти во однос на проекцијата.

– Редовно и навремено се подмируваа сите обврски поврзани со исплата на пензиите на вкупно 348.795 пензионери, социјалните надоместоци, паричниот надоместок за невработеност, здравствените услуги од Фондот за здравствено осигурување, дотациите до единиците на локалната самоуправа, финансирањето на радиодифузната дејност, а истовремено се реализира и значителен износ на субвенции како поддршка на земјоделците, истакна Јанкуловски.

Според него, остварени се значителни инвестиции со буџетски средства во делот на патната инфраструктура во износ од 7,2 милијарди денари, поврзани со проектирање и изградба на дел од Коридорот 8 – делница Тетово – Гостивар, изградба на нов автопат Требеништа – Струга – Ќафасан, изградба на делниците Гостивар – Букојчани, како и на делницата Прилеп – Битола на Коридорот 10д.

Буџетскиот дефицит, додаде, бил остварен во износ од 41,8 милијарди денари и бил постигнат планираниот износ на буџетскиот дефицит.

Комисијата го разгледа и годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија за 2025 година, при што констатира дека Државниот завод за ревизија во 2025 година ја реализирал годишната програма за работа, при што ја опфатил целокупната структура на институции во државата, вклучувајќи институции од централната и локалната власт, акционерски друштва, политички партии јавни претпријатија, агенции и фондови и други субјекти кои располагаат со јавни средства и изготвил стручни извештаи кои содржат реални објективни информации за работењето на ревидираните субјекти и даваат реална слика за нивното работење.

Извештајот, според главниот државен ревизор Максим Ацевски, е одраз на посветеноста на Државниот завод за ревизија како чувари на јавните средства и сеопфатен приказ на тоа како се управува со средствата на граѓаните на нашата држава, односно со средствата на даночните обврзници.

​- Во текот на 2025 година, Државниот завод за ревизија ја опфати севкупната структура на институции од централната и локалната власт до јавните претпријатија, акционерските друштва, политичките партии и фондовите. Нашата мисија е јасна, преку објективни, веродостојни и точни ревизии да создадеме додадена вредност за граѓаните и да поттикнеме поефикасно користење на јавните ресурси и испорака на квалитетни, навремени и во контект услуги кон граѓаните, истакна Ацевски.

На денешната седница Комисијата за финансирање и буџет ги разгледа и годишните извештаи за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2025 година и за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Македонија во 2025 година.