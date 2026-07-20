Колку вреди победата на Шпанија на СП2026 за националната економија?

Победата на Шпанија од 1-0 над Аргентина во финалето на Светското првенство во недела донесе рекордни 50 милиони долари (43,7 милиони евра) од ФИФА и, ако претходните шампиони се некаков показател, мерлив, но минлив поттик за економијата.

Голот на Феран Торес во 106-тата минута ѝ донесе на Шпанија втора светска титула, 16 години по Јужна Африка, и веднаш го оживеа познатото прашање: дали победата всушност ја прави земјата побогата, пишува Еуроњус.

Директната награда е доволно едноставна

ФИФА ѝ плаќа на шампионската федерација рекордни 50 милиони долари (43,7 милиони евра), повеќе од 42 милиони долари (36,7 милиони евра) што Аргентина ги собра во 2022 година, од награден фонд од 655 милиони долари (572 милиони евра) распределен на проширениот турнир со 48 екипи.

Шпанската федерација одлучува колку да распредели меѓу тимот, тренерскиот персонал и поширокиот тим за поддршка, додека она што ќе остане ги финансира сопствените трошоци за работење и програмите за развој, а секое плаќање се оданочува.

Шпанските власти треба да соберат околу 6 милиони евра од 17-те членови на тимот што живеат во Шпанија, од кои поголемиот дел, околу 4,4 милиони евра, се влеваат во државната даночна агенција, а помали делови во благајните на Навара и Баскија.

Макроекономското прашање е потешко да се одговори

Според студијата од 2024 година на економистот Марко Мело од Универзитетот во Абердин, објавена во Оксфордскиот билтен за економија и статистика, освојувањето на Светското првенство го зголемува растот на БДП на шампионот од година во година за најмалку 0,48% во текот на двата квартала по финалето, пред ефектот да исчезне, иако примерокот на шампиони во студијата е неизбежно мал.

Очигледно, двигателот не е трошењето за прослави, туку извозот, кој расте за пет до шест процентни поени побрзо, бидејќи титулата делува како глобална рекламна кампања за стоките и услугите на земјата.

Што вели историјата за неочекуваниот приход на победниците

Применето на економијата на Шпанија од 1,69 билиони евра, тој проценет пораст вреди околу 4 милијарди евра, според Педро Санта Круз, директор на Freedom24 Iberia, кој сепак предупредува дека самата награда на ФИФА е еднаква на околу четвртина час национално производство.

Трансакциите во баровите и рестораните скокнаа за 36% за време на групните натпревари на Шпанија, со врвови од 66% во Севиља, според податоците од платформата за плаќање Square, цитирани од Санта Круз, но голем дел од тоа се трошоци преместени од други места, а не нови пари.

Се очекува прославите од победата да имаат сличен ефект, со над еден милион луѓе што се очекуваат на улиците на Мадрид да го пречекаат победничкиот тим назад.

Сопственото минато на Шпанија нуди најсилно предупредување против претерувањето.

Триумфот во 2010 година дојде со невработеност од околу 20% и економијата што се лизгаше кон банкарска спасувачка програма, а трофејот не промени ништо од тоа.

Истражувањето на Мело, исто така, не открива значаен ефект врз долгорочниот раст за земјите домаќини, пишува Еуроњус.