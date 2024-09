„Колдплeј“ прогласени за најслушаниот британски бенд на 21 век

Компанијата за лиценцирање музика PPL ја прогласи „Колдплеј“ за најслушана британска група на 21 век. Лондонскиот поп-рок бенд, кој се состои од фронтменот Крис Мартин и Гај Бериман, Џони Бакланд и Вил Чемпион, е емитуван 40.000 пати повеќе на радио и телевизија во Велика Британија од класичните рокери Квин, кои се на второто место.

Најсвирената песна на Колдплеј е хитот број еден од 2008 година „Viva La Vida“, а потоа следат нивните други хитови „Paradise“, „Clocks“, „Something Just Like This“ и „Adventure Of A Lifetime“. Формиран во 1990-тите, бендот ужива трајна популарност и во текот на летото стана првиот што го наслови фестивалот Гластонбери пет пати. Од објавувањето на дебитантската плоча „Parachutes“ во 2000 година, тој има вкупно девет албуми кои се на врвот на топ листите.

Извршниот директор на PPL, Питер Литем, рече: „Оваа земја ги произведе некои од најуспешните бендови на сите времиња, така што составувањето на оваа листа е совршен начин да се одбележи овогодишниот Национален ден на албумот. Вклучувајќи ги групите од последните 60 години, табелата е потсетник на силата и длабочината на британската музика низ децениите. Колдплеј е соодветен носител на првото место – малку озведувачи може да тврдат дека имале такво присуство на радио и ТВ во Британија од 2000 година.

На трето место е машкиот бенд Take That, додека групата за девојки на X Factor Little Mix следи на четврто место, а Битлси се на петто место. Рокерите од Манчестер, Oasis се на шестото место, додека Bee Gees се на седмото место, велшката група Stereophonics е на осмото, поп-дуото Eurythmics се деветти, а Rolling Stones ја заокружуваат листата на десеттото место.

Табелата користи податоци од лиценците за PPL кои дозволуваат употреба на снимена музика на радио, ТВ и на јавни места како што се продавници, барови, ресторани, спортски сали, канцеларии и магацини во Британија.