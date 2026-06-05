Кој загина во падот на авионот кај Пула? Меѓу жртвите и австриски бизнисмен

Меѓу четирите жртви на несреќата е претприемачот од Источен Тирол, Валтер Пондорфер, како што потврди неговата компанија за австрискиот весник „Кроне“. 65-годишникот се сметаше за еден од најпознатите пионери на забавните паркови во Австрија и стекна меѓународен углед со својата компанија Funtime.

Пондорфер ја основа компанијата на почетокот на 1990-тите и разви спектакуларни адреналински возења за забавни паркови низ целиот свет. Овој производител е особено познат по своите огромни кули за слободен пад, а една од нив, висока над 100 метри, се наоѓа и во виенскиот Пратер. Атракциите на неговата компанија се наоѓаат во САД, Велика Британија, Саудиска Арабија и Дубаи, меѓу другите места.

Авионот „Бич Г36 Бонанза“ полетал од Австрија во четвртокот и се урна кратко пред неговата дестинација во близина на спортскиот аеродром Медулин. Сите четворица патници ги загубија животите. Потврдено е дека станува збор за австриски државјани на возраст од 40, 48, 58 и 65 години. Според информациите од истражителите, две од четирите жртви имале пилотска дозвола.

Мистериозни последни секунди од летот

Последните секунди од летот засега се целосно мистериозни. Очевидци велат дека авионот првично се движел сосема нормално на надморска височина од околу 300 метри. Потоа одеднаш влегол во спирала, без никакво видливо губење на брзината. По околу полукружница и половина, авионот удрил во земјата под остар агол. Не е забележан пожар или експлозија.

Истражителите се занимаваат со друг аспект од случајот. Австриските медиуми објавуваат извештаи од хрватските медиуми дека пилотот не го најавил своето планирано слетување на спортскиот аеродром Медулин. Сепак, Клаус Хоенауер од Тиролската воздухопловна управа нагласи за „Кроне“ дека пилотот бил познат како исклучително смирен и совесен. Покрај тоа, тој уредно доставил планови за летот и за неговото пристигнување во Хрватска и за наскоро планираниот повратен лет. Точниот тек на настаните и евентуалните недоразбирања во врска со најавата за летот сега треба да ги разјаснат надлежните институции.

Тужба од милион долари во САД

Компанијата на Пондорфер моментално е во голем правен спор во Соединетите Американски Држави. Во март 2022 година, 14-годишниот Тајр Сампсон почина во забавниот парк ICON Park во Орландо. Младиот човек паднал од кула за слободен пад висока повеќе од 120 метри откако неговиот сигурносен појас не се затворил доволно за време на возењето. Последователната истрага покажа дека седиштето било модифицирано, што им дало на поголемите патници повеќе простор отколку што првично било предвидено, пишува „Кроне“.

Потоа поротата им доделила на родителите на починатиот млад човек 310 милиони долари отштета. Тужбата е поднесена против неколку вклучени страни, вклучувајќи ја и Funtime, компанијата што го произведе возилото. Семејството тврди дека дополнителни безбедносни карактеристики или системи за предупредување можеле да ја спречат смртта на тинејџерот. „Фантајм“ ги негира обвинувањата, велејќи дека возилото било правилно дизајнирано, тестирано и испорачано. Производителот вели дека последователните модификации и начинот на кој се управувало возилото на местото се причина за несреќата. Случајот се смета за една од најследените тужби во американската индустрија за забавни паркови во последниве години.