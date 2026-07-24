Клековски на средба со претставници на матични лекари и на „Мој Термин“: Заедно за побрзи и поефикасни термини

Министерот за здравство Сашо Клековски денеска одржа средба со претставници на матичните лекари и Управата за електронско здравство „Мој Термин“, на која е разговарано за можноста матичните лекари побрзо и поефикасно обезбедуваат термини за специјалистички прегледи преку системот „Мој Термин“.

На средбата, како што информираат од Министерството за здравство, на која учествувале претставници на ЗЛОМ и ЗПЛРМ, од Управата за електронско здравство било разговарано и за посебни алатки за пребарување на посакувани термини.

На средбата било договорено дека Министерството, заедно со Управата за електронско здравство остануваат отворени за натамошна соработка со претставниците на матичните лекари, здравствените установи и софтверските компании, со цел да се воспостави ефикасен и ефективен систем за термини.