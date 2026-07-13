Кина тивко купува огромни количини злато

Народната банка на Кина го искористи падот на цените за да купи речиси 15 тони злато, забрзувајќи ги своите подготовки за геополитички превирања.

Централната банка на Кина го искористи падот на цените на скапоцените метали на глобалните пазари минатиот месец за да ја направи својата најголема месечна набавка на злато оваа година. Според достапните податоци, Народната банка на Кина купи 480.000 унци (околу 14,93 тони) злато во јуни, продолжувајќи го својот низ на континуирани месечни купувања на околу 20 месеци.

Овој долгорочен циклус на купување, кој трае од крајот на 2024 година, се смета за најдолг од 2015 година. Вкупните официјални резерви на злато на втората по големина економија во светот се зголемија на околу 2.346 тони.

Забрзаната акумулација во Кина се совпаѓа со периодот кога златото на берзите го доживеа својот најлош квартал од 2013 година, губејќи околу 16 проценти од својата вредност. Додека малопродажните купувачи и шпекулантите се двоумеа поради нестабилноста, Пекинг ја искористи техничката корекција на цената за стратешка распределба на капиталот. Аналитичарите нагласуваат дека потезите на кинеската централна банка не се краткорочни по природа, туку се дел од долгорочен план за заштита на државните средства од геополитички ризици.

Светскиот совет за злато потврди во својот полугодишен извештај дека стратешката важност на златото останува исклучителна. Дури 89 проценти од анкетираните менаџери на резерви на централните банки очекуваат глобалните резерви на злато дополнително да растат во наредната година.

„Златото станува клучен штит за инвеститорите од потенцијални меѓународни санкции, политички превирања и нестабилност на финансискиот систем на Соединетите Американски Држави“, велат финансиските аналитичари за South China Morning Post.

И покрај масовните купувања, златото сè уште претставува релативно мал дел од вкупните средства на Кина. Според проценките на Светскиот совет за злато, скапоцениот метал сочинува помалку од 10 проценти од вкупното портфолио на резерви на Кина. За споредба, западните централни банки како Германија и Соединетите Американски Држави држат до 70 проценти од своите официјални резерви во злато. Ова значи дека Кина веројатно ќе продолжи со оваа политика уште многу години, бидејќи тоа е структурен балансирачки акт кој се применува со децении.

Во исто време, девизните резерви на Кина – кои се сметаат за најголеми во светот – се намалија за 26 милијарди долари, или 0,75 проценти, во јуни, на 3,4163 трилиони долари на крајот од месецот. Падот на девизните резерви во голема мера се должеше на зајакнувањето на американскиот долар и мешаните глобални цени на акциите.

Светскиот совет за злато потврди во својот полугодишен извештај дека стратешката важност на златото останува исклучителна. Дури 89 проценти од анкетираните менаџери на резерви на централните банки очекуваат глобалните резерви на злато дополнително да се зголемат следната година. Главните наведени причини се безбедноста од замрзнување на средствата, геополитичката несигурност и очекуваното монетарно олеснување од страна на големите централни банки.