Ким Катрал демантира дека се враќа во продолжението на „Сексот и градот“

Актерката го репризираше нејзиниот лик од „Сексот и градот“, Саманта Џонс, за кратко камео во втората сезона на And Just Like That.

Ким Катрал сега ги прекинува гласините за враќањето на Саманта Џонс.

Во неделата, актерката „Сексот и градот“ се осврна на шпекулациите дека ќе ја повтори улогата уште еднаш за третата сезона на „And Just Like That“.

Одговарајќи директно на твит со повторно споделена статија на Elle во која пишуваше: „Изгледа дека #KimCattrall (позната како Саманта Џонс) ќе се врати за И само така…сезона 3 на крајот на краиштата!“, Катрал љубезно ги затвори тврдењата.

„Ах, тоа е толку љубезно“, напиша Катрал на X. „Но, јас нема да се вратам“.

Претставниците на Cattrall и And Just Like That не одговорија веднаш на барањето за коментар на Entertainment Weekly.

Се шират гласини дека Катрал ќе се врати за ревијалната серија, која ги следи пријателите на Саманта SATC, Кери (Сара Џесика Паркер), Шарлот (Кристин Дејвис) и Миранда (Синтија Никсон) додека се движат по животот и љубовта во Њујорк во нивните 50-ти. По филмот „Сексот и градот 2“ од 2010 година, Катрал одби да снима трет филм и не беше побарано да се врати за „And Just Like That“. Таа, сепак, ги изненади обожавателите со тоа што направи кратко камео како Саманта на крајот од втората сезона на серијата минатата година.

Кога се појавија вестите за нејзиното камео во 2-та сезона, 66-годишната актерка појасни дека не планира да ја репризира улогата на Саманта во поголем капацитет.

„Ова е до каде што ќе одам“, изјави таа за „Тудеј“ во 2023 година кога беше прашана за проширување на присуството на Саманта во иднина. Но, таа додаде: „Мислам дека никогаш нема да се збогувам со Саманта. Таа е како многу други ликови што ги правев со текот на годините. Многу емотивно се врзувам и ги заштитувам моите ликови. Таа ми даде толку многу, и јас сум многу благодарен за неа“.

Првата сезона на „And Just Like That“ откри дека Кери и Саманта се скарале пред Саманта на крајот да се пресели во Лондон. Двете почнаа да пишуваат пораки по смртта на сопругот на Кери, Мистер Биг (Крис Нот), а во финалето на втората сезона споделија сладок телефонски повик.

„Саманта е присутна во сезона 1 и повеќе во сезона 2 преку текст. Тоа беше само убаво поздравување на 25-те години [Сексот и градот] за да се додаде лицето на текстот“, изјави Паркер претходно за EW за враќањето на Катрал. „И тоа е навистина погоден момент во приказната, последователен настан што се случува во животот на Кери, кога Саманта ѕвони и тие го имаат овој брз, прекрасен, сентиментален, смешен повик. И едноставно се чувствува нормално и навистина убаво, а јас сум мило ми е што можевме да го менаџираме и да го решиме и да го средиме временски и распоред“.

Со текот на годините, Катрал одбиваше да се вклучи во продолжение на франшизата Сексот и градот, наводно поради тензија со актерската екипа.