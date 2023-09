Киднапирана колумбиска спортска ѕвезда, му украле и 750.000 евра

Колумбиската велосипедска ѕвезда Мигел Анхел Лопез (29) бил киднапиран и му биле украдени 750.000 евра, пишува Daily Mail.

Лопез моментално е под суспензија поради потенцијално прекршување на анти-допинг, што тој го негира, а сега го држат киднапери на фармата што ја поседува. Освен пари, киднаперите му го украле и автомобилот и мобилниот телефон.

Откако бил пуштен, Лопез отишол во најблиската полициска станица и го пријавил инцидентот што се случил во четвртокот.

Cycling star Miguel Angel Lopez is 'KIDNAPPED in Colombia as robbers steal £653,000 https://t.co/gQuhQG74qQ pic.twitter.com/BzinnX56ES

