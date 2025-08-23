Кандидатите на локалните избори ќе можат да се рекламираат на 329 медиуми

23/08/2025 12:38
Фото: Б. Грданоски

Кандидатите на претстојните локални избори ќе можат да се рекламираат на 329 медиуми во државата. Од пристигнатите 352 барања за упис во регистерот на радиодифузери, печатени медиуми, електронски медиуми, интернет портали за изборите за Локалните избори за 2025, Државната изборна комисија (ДИК) позитивно одговори на 33 телевизии, 42 радиостаници, осум печатени медиуми и 246 интернет портали.

– Пристигнаа 352 барања за упис во регистерот, исто така до ДИК се доставени вкупно 399 ценовници за платено политичко рекламирање. Врз основа на целата обработена документација се запишани 33 телевизии, 42 радиостаници, осум печатни медиуми и 246 интенет портали. Барањата на 22 правни лица, две телевизии, пет радиостаници, еден печатен медиум и 15 интернет портали се отфрлени како неуредни, односно ненавремено доставени, дополнително доставени се два ценовници за упис во регистерот, но на истите правни субјекти нема доставено барање со што се отфрлаат како неуредни, информиира на вчерашната седница членот на ДИК Светлана Карапетрова на денешната 131 седница.

Вкупниот буџет за одржување на Локалните избори 2025, изнесува 9,76 милиони евра, од кои две третини се пари наменети за медиумите и платеното политичко рекламирање.

Првиот круг на локалните избори ќе се одржи на 19 октомври, а вториот круг на 2 ноември. Ќе се бираат градоначалници и советници во 80 општини и Градот Скопје.

Поврзани содржини

Без вода дел од Кеј 13-ти Ноември, од хотел Холидеј ин до Камени мост
Во Кочани со изложба за починатите во несреќата во „Пулс“ заврши Програмата за млади „Лето во друштво“
ЦУК: Активни пожари нема, под контрола тој во природниот резерват Јасен
Министерството за здравство воведе нов електронски модул за донации, испраќа јасна порака до донаторите
Сообраќајот на регионалниот пат Кривогаштани-Прилеп во прекин поради одржување на меѓународен натпревар
Променливо облачно со локален пороен дожд, грмежи и ветер
Астрономски календар
Мостот на поезијата во Струга ќе биде затворен за сообраќај денес и утре

Најчитани