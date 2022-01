Каде Ѓоковиќ се заразил со корона вирус (фото)

Новак Ѓоковиќ бил заразен со Ковид -19 на 16 декември 2021 година, како што наведуваат неговите адвокати во документите што ги доставиле до судот, врз основа на што добил медицинско ослободување за влез во Австралија.

Веста ја откри Би-Би-Си, а навраќајки се на тие денови, Блиц пишува дека токму тогаш најдобриот тенисер на светот бил многу активен во Белград.

На само два дена пред споменатиот 16 декември, на 14-тиот ден од последниот месец од 2021 година, Новак Ѓоковиќ бил во друштво на Васек Поспишил со кого го следел евролигашкиот натпревар во кошарка помеѓу Црвена звезда и Барселона.

📸 @DjokerNole and the MVP of the night pic.twitter.com/aiNT9s5ICY

— Barça Basket (@FCBbasket) December 14, 2021