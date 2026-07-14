ЈП Морган со рекордна квартална добивка: Инвестициското банкарство на највисоко ниво од 2021 година

Американската банкарска групација ЈП Морган Чејс оствари рекордна добивка од 21,2 милијарди долари, или 7,70 долари по акција, во вториот квартал.

Резултатот главно беше придонесен од закрепнувањето на инвестициското банкарство, силниот раст во тргувањето со акции и еднократната капитална добивка од инвестирањето во Виза.

Приходите се зголемија во сите клучни деловни сегменти. Приходите од инвестициско банкарство се зголемија за 30 проценти на годишно ниво на највисоко ниво од 2021 година. Банката беше вклучена во неколку големи трансакции оваа година, вклучувајќи ја рекордната првична јавна понуда на Спејс икс и аквизициите и зголемувањето на капиталот вредни повеќе милијарди долари.

Според Ројтерс, извршниот директор Џејми Дајмон нагласи дека бизнисот е поддржан од неколку фактори истовремено, вклучувајќи инвестиции во вештачка интелигенција, фискални стимулации и поповолна регулаторна средина. Тој предупреди дека глобалната економија сè уште е придружена со значителни ризици, како што се геополитички тензии, војни, постојана инфлација, високи јавни дефицити и високи вреднувања на финансиските инвестиции.

Приходите од тргување на финансиските пазари се зголемија за 35 проценти, а приходите од тргување со акции скокнаа за дури 86 проценти. Банката ја искористи зголемената нестабилност на пазарите предизвикана од тензиите на Блискиот Исток и неизвесноста околу идните одлуки на Федералните резерви на САД.

И покрај рекордните резултати, акциите на ЈП Морган изгубија околу два проценти од својата вредност пред отворањето на тргувањето. Инвеститорите беа загрижени дека банката ја зголеми прогнозата за оперативните трошоци за оваа година од 105 на 107,5 милијарди долари.

Во исто време, ЈП Морган ја подобри својата прогноза за приходи од камати и останува водечка инвестициска банка во светот според приходите генерирани од советување за аквизиции, спојувања и издавање хартии од вредност.