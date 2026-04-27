Јокиќ ја дозна казната за инцидентот во плејофот

Никола Јокиќ од Денвер Нагетс беше казнет со 50.000 долари (42,64 илјади евра), а Џулиус Рендл од Минесота Тимбервулвс беше казнет со 35.000 долари (29,85 илјади евра) за учество во инцидентот што се случи кон крајот на четвртиот натпревар од првото коло од плејофот.

И покрај суспензиите, двајцата играчи ќе имаат право да играат во петтиот натпревар во понеделник во Денвер, според НБА.

Инцидентот се случи откако Џејден МекДениелс од Минесота ја положи топката на 2,1 секунди до крајот на натпреварот, кога Тимбервулвс веќе имаа водство од 14 поени и никој не го чуваше додека останатите играчи се поздравуваа на другиот крај од теренот.

Нагетси тоа го доживеаа како провокација со оглед на тоа што е победникот веќе беше познат. Според НБА, Јокиќ „го иницирал инцидентот со тоа што се соочил со МекДениелс и го турнал“, додека Рендл „ја ескалирал ситуацијата со агресивно вклучување во тепачка и туркање на центарот на Нагетсите, Брус Браун“. На двајцата играчи им беа изречени технички грешки и беа исклучени од играта.

Јокиќ накратко го коментираше потегот на МекДениелс: „Тој постигна кош откако веќе го прекинавме натпреварот. Видовте што се случи“.

Ова е трет пат во последните четири години овие два тима да се сретнат во плејофот. Минесота води во серијата со 3-1, но влегува во продолжението значително ослабена. Бекот Донте ДиВинченцо е надвор од игра за целата сезона поради скината Ахилова тетива, додека неговиот соиграч Ентони Едвардс исто така е надвор од игра на неодредено време поради повреда на коленото. Двајцата се повредија на натпреварот во саботата.

Петтиот натпревар од серијата „најдобар од четири“ е закажан за понеделник вечер во 4:30 часот наутро по време во Денвер.