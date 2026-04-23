Јамал би требало да е подготвен за СП

23/04/2026 16:09

 Фудбалерот на Барселона, Ламин Јамал, ќе отсуствува од теренот до крајот на сезоната поради повреда на тетивата, објави денеска шпанскиот клуб.

Јамал ја повреди тетивата на натпреварот против Селта во средата, а Барселона соопшти дека 18-годишниот шпански крилен напаѓач би требало да биде подготвен за Светското првенство оваа година.

Оваа сезона, Јамал одигра вкупно 45 натпревари и постигна 24 голови за Барселона, која, на шест кола до крајот на првенството, е лидер на табелата со 82 бодови, девет повеќе од второпласираниот Реал Мадрид.

Каталонскиот клуб веќе го освои шпанскиот Суперкуп а оваа сезона, додека беше елиминиран од Атлетико Мадрид во полуфиналето на националниот Куп и во четвртфиналето во Лигата на шампиони. 

Анчелоти го смета ПСЖ за прв кандидат за освојување на Лигата на шампионите
Неуспехот во Лигата на шампионите ја принуди Барселона да направи промени, пет ѕвезди го напуштаат Камп Ноу
Уапсен е поранешниот претседател на ФФМ, Муамед Сејдини
Шок во Шпанија, Јамал во опасност СП. Ас: Општа тревога 49 дена пред Светското првенство!
Последниот пакет влезници за СП2026 од денеска во продажба
Вардар поднесе иницијатива „Јужна“ на Градски да се именува по Васил Рингов
Алушовски повеќе не е тренер на Еурофарм Пелистер
Убедливи победи за македонските селекции во првото коло на Светското училишно првенство во ракомет

