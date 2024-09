Историска мисија на SpaceX: Американски милијардер прв се прошета по вселената (видео)

Успешно заврши првата приватна вселенска прошетка предводена од американскиот милијардер Џаред Исакман.

На 10 септември, мисијата Polaris Dawn на SpaceX го лансираше Исакман и уште тројца астронаути во орбитата за да ја направат првата приватна вселенска прошетка за време на петдневниот лет.

Командант на мисијата е самиот Исакман, пилотот и пензиониран потполковник на американските воздушни сили Скот „Кид“ Потет, специјалист за мисијата е Сара Гилис, шеф на вселенските операции на SpaceX за обука на астронаути, додека медицински службеник е Ана Менон од SpaceX, пишува Space.com.

Ќе ги тестира вселенските костуми на SpaceX

Тоа е првиот од трите вселенски летови на програмата Поларис и вториот што Исакман лично го финансираше. Вселенската прошетка, односно периодот што екипажот го помина во вакуум, траеше два часа. Прво, сите четворица астронаути на Polaris Dawn облекоа вселенски костуми, а потоа ја депресираа капсулата Dragon за Исакман и Гилис да излезат надвор од отворот.

Polaris Dawn and Dragon at 1,400 km above Earth – the farthest humans have traveled since the Apollo program over 50 years ago pic.twitter.com/rRDeD1dY1e

— SpaceX (@SpaceX) September 11, 2024