Инфлацијата во САД бележи најголем месечен пад од април 2020 година

Растот на потрошувачките цени забави повеќе од очекуваното во јуни – иако од веќе високо ниво – бидејќи возачите најдоа одредено олеснување на бензинските пумпи.

Индексот на потрошувачките цени, објавен во вторник, покажа дека инфлацијата паднала за 0,4% на месечно ниво во јуни, што е најголемиот месечен пад од април 2020 година. Годишната инфлација, исто така, се намали на 3,5%, соопшти владата, што е најниската годишна стапка од март.

Економистите анкетирани од Блумберг очекуваа инфлацијата да падне само за 0,1% од мај и да се зголеми за 3,8% во однос на претходната година, што е попригушено од негативниот извештај во мај, бидејќи цените на бензинот паднаа благодарение на сега веќе распаѓачкиот прекин на огнот во војната со Иран.

Всушност, индексот на цените на енергијата падна за 5,7% во јуни, додека индексот на бензинот падна за 9,7%, иако и двата останаа многу повисоки отколку пред една година. Цените на храната, во меѓувреме, се зголемија за 0,2%, а цените на салатите и рибата се зголемија.

На „основна“ основа, исклучувајќи ги волатилните категории енергија и храна, растот на цените падна на 2,6% на годишно ниво и остана непроменет во текот на месецот. Економистите предвидоа зголемување на инфлацијата од 0,2% во споредба со мај и 2,8% во споредба со минатата година.

Извештајот за индексот на потрошувачки цени беше објавен непосредно пред претседателот на Федералните резерви, Кевин Ворш, да се соочи со своето прво прашање на Капитол Хил во вторник, а инфлацијата ќе биде во центарот на вниманието. Податоците, исто така, паднаа поради низа импресивни извештаи за заработка од JPMorgan, Bank of America и други банки, при што резултатите укажуваат на отпорна економија.